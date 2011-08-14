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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

آداب و رسوم نوروز در بوستان اکو به نمایش درمی‌آید

آداب و رسوم نوروز در بوستان اکو به نمایش درمی‌آید

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد با بیان اینکه عملیاتی اجرایی بوستان اکو در این اراضی در حال انجام است، گفت: در بوستان اکو، 12سکو برای کشورهای عضو و همچنین دو سکو به کشورهای غیر عضو اکو اختصاص دارد تا تا آداب و رسوم نوروزی خود را به نمایش گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اتابکی با بیان این که دربوستان اکو 14 سکو برای کشورهای عضو و غیر عضو اکو دارد که هریک از آن ها دارای رسوم خاصی در نوروز هستند گفت:هر کشور می‌تواند در یکی از این سکوها به معرفی ویژگی های کشور خود در زمینه های گردشگری، صنایع دستی، موسیقی های مختص آن کشور، آداب و رسوم و ... بپردازد.

وی افزود : اسکیت پارک ، باغ گل و پل ابریشم نیز از دیگر پروژه هایی که عملیات اجرایی آن ها در حال انجام است و امیدواریم در زمان مقرر به بهره برداری برسد .

اتابکی با بیان این که گسترش فضای سبز تفرجی این اراضی با دقت در حال انجام است ، اظهار کرد : همه پروژه هایی که در این اراضی صورت می گیرد با توجه به فضای سبز باز انجام می شود و در این زمینه ادامه پروژه بوستان حضرت ابراهیم و بنادر نیز به همین شیوه دنبال می شود .

وی با اشاره به عملیات اجرایی پل ابریشم اظهار کرد : : پل ابریشم 130 متر طول دارد که شهروندان می توانند با استفاده از این پل به تفریح در بخش های مختلف اراضی عباس آباد بپردازند و امیدواریم این پل نیز در سالجاری افتتاح شود .

به گفته اتابکی در این پل مسیر درشکه سواری و دوچرخه سواری نیز پیش بینی شده تا مردم از امکانات در نظر گرفته شده استفاده کنند.

کد مطلب 1382924

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