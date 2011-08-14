توقعات نادرست مهمترین دلیل طلاق است

فروزان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد 134 درصدی طلاق در ایران طی 10 سال گذشته، اظهار داشت: طلاق از نظر روانی و حقوقی و اجتماعی آثاری دارد که بعضی از آنها مربوط به زن و شوهر است و بعضی دیگر به خانواده آنها مربوط می شود.

وی با اشاره به مشکلات طلاق افزود: در صورتیکه از آن ازدواج فرزندانی هم به وجود آمده باشند، جدایی تاثیر بسیار قابل ملاحظه ای در وضعیت کودکان آنها از جهات مختلف خواهد گذاشت.

این کارشناس روانشناس مهمترین اثری که طلاق در کودکان می گذارد احساس جدا شدن، تنهایی و منزوی شدن کودکان دانست و بیان داشت: طلاق احتمال سوءتعبیرها و حتی خودکشی را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین دلایل طلاق توقعات نادرستی است که طرفین از یکدیگر دارند، عنوان کرد: عدم آگاهی، شهرت یکی از طرفین، بیماری و یا نقص جسمانی، نبود امنیت شغلی، تضاد فرهنگی، فقر مالی، عدم درک متقابل افراد از یکدیگر ازدیگر عوامل مهم طلاق است.

فروزان احمدی افزود: یکی از مهمترین عوامل طلاق در جامعه امروز ما بحران شخصیت است و همان بحرانی که سبب می شود ازدواجها صورت بگیرد.

این کارشناس روانشناس تشابه زوجین از لحاظ اعتقادات مذهبی، وجود دوران نامزدی به مدت شش ماه و بیشتر، وجود سابقه مناسب در زندگی خانوادگی و بویژه دوران کودکی زوجین، دارا بودن درآمد در حد متوسط به هنگام ازدواج، تطابق پذیری و قابلیت انعطاف زوجین، تشابه نسبی سطح آموزش و بالاتر بودن آن ودارا بودن آموزش کافی در زمینه خانوادگی مهمترین شرایط برای ازدواج مناسب بیان کرد.