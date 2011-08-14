ایران اول از همه پاکستان را به رسمیت شناخت/ تکمیل خط لوله صلح تا 2014

"خالد عزیز بابر" سفیر پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با گزارش اخیر روزنامه نیشن درباره تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در ایالت پنجاب و موضع پاکستان در قبال این اقدام گفت که هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که "علت عضوگیری نیروهای امنیتی بحرین از شهروندان پاکستانی برای استفاده از آنها در سرکوب مردم چیست؟" گفت: افرادی که در بحرین هستند تنها در پی یافتن شغلی مناسب در مناطق مختلف خاورمیانه بوده و سرباز پاکستانی نیستند، زیرا دولت آنها را به این کشور اعزام نکرده است؛ هم اکنون میلیون ها پاکستانی خارج از کشور در بخشهای مختلف فعالیت می کنند.

وی در رابطه با همکاریهای نزدیک ایران و پاکستان و نگرانی مقامات عربستان سعودی درباره "توازن قدرت" در منطقه خلیج فارس گفت: روابط ایران و پاکستان بسیار مستحکم و نزدیک بوده، زیرا دو کشور همسایه و مسلمان بوده و این رابطه برای پاکستان اهمیت بسیاری دارد.

خالد عزیز بابر تاکید کرد: همچنین بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک با ایران داریم و اشتراکات بسیاری در زمینه فرهنگی میان مردم دو کشور وجود دارد؛ در واقع مسئله توازن قدرت مطرح نیست و از این نکته می توان به اهمیت روابط اسلام آباد- تهران پی برد. ایران اولین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و آصف علی زرداری رئیس جمهوری کشورمان سال جاری دو بار به ایران سفر کرد.

وی در رابطه با آینده خط لوله صلح گفت: روابط خوب تهران- اسلام آباد برای ثبات منطقه مهم است و آینده بسیار درخشانی در رابطه با خط لوله صلح وجود دارد و در دسامبر 2014 این خط لوله به اتمام خواهد رسید. خط لوله صلح نشان دهنده آن است که ایران و پاکستان چقدر به یکدیگر متکی بوده و به هم نیاز دارند.

سفیر پاکستان در رابطه با آینده این کشور پس از تعلیق کمک 800 میلیون دلاری آمریکا به اسلام آباد گفت: رابطه نزدیکی را با آمریکا و در عین حال چین داریم، نیروهای ما مجهز بوده و قادر به دفاع از حاکمیت کشور و تمامیت ارضی پاکستان هستند.

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مصاحبه : معصومه زارع