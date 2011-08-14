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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تینا پاکروان «قصه‌های دخترک و پسرک» را در دست نوشتن دارد

تینا پاکروان «قصه‌های دخترک و پسرک» را در دست نوشتن دارد

تینا پاکروان گفت: مجموعه داستان «قصه‌های دخترک و پسرک» عنوان اثر تالیفی جدید من است که مشغول نوشتن و ویرایش داستان‌های آن هستم.

تینا پاکروان نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار کتاب «دیشب خدا را عاشق کردم» مشغول فعالیت روی 2 کتاب هستم. یکی از این کتاب‌ها، اثری ترجمه است و دیگر مجموعه‌ای از داستان‌هایم است.

وی افزود: «ساخت فیلم» عنوان کتابی است که مشغول ترجمه آن هستم. این کتاب، آموزش فیلم‌سازی برای علاقه‌مندان و افرادی است که می‌خواهند به تازگی این کار را آغاز کنند. نویسنده این کتاب پریس پت مور، نویسنده آمریکایی است. در حال حاضر کار ترجمه این اثر به میانه رسیده است.

این نویسنده ادامه داد: «قصه‌های دخترک و پسرک» عنوان مجموعه‌داستانی است که مشغول نگارش، گرداوری و ویرایش آن هستم. این کتاب، قصه‌های کوتاهی راجع به 2 شخصیت را شامل می‌شود که تعدادی از داستان‌های آن را بر اساس شنیده‌ها و دیده‌هایم می‌نویسم. دو شخصیت اصلی داستان‌ها یک دختر و یک پسر هستند که تجربیات جدا از هم یا با هم آن‌ها در داستان‌ها می‌آید.

پاکروان گفت: اتفاقاتی که در زندگی کاری، اجتماعی و عاطفی این 2 شخصیت رخ می‌دهد، در داستان‌هایی که برای این کتاب در نظر گرفته‌ام، می‌آید. مخاطبان این کتاب در گروه سنی جوان قرار دارند و فکر نمی‌کنم زودتر از سال آینده بتوانم برای چاپ آن اقدام کنم. چون فعالیت‌های سینمایی هم باعث کندتر شدن روند نگارش داستان‌ها می‌شود. به علاوه چند سالی است که مشغول کار روی این کتاب هستم و برای آماده شدن آن برای چاپ، باید تعدادی از داستان‌ها را ویرایش کنم، تعدادی را بازنویسی کرده و تعدادی هم داستان جدید به آن اضافه کنم.

کد مطلب 1382932

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