انتشار جزئیاتی جدید از طرح بشقاب پرنده اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، "استیو جابز" مدیر اجرایی شرکت اپل در ماه ژوئن با حضوری غیر منتظره در نشست شورای شهر کوپرتینو نقشه خود را برای ساخت دفتر مرکزی این شرکت در زمینی که در گذشته به شرکت HP تعلق داشته را اعلام کرد.

اکنون وب سایت شهرداری این شهر جزئیات بیشتری را درباره طرح اپل برای ساخت دفتر مرکزی خود در این شهر با نام "کمپ شماره دو اپل" در منطقه ای با وسعت 708 هزار متر مربع منتشر کرده است.

در این وب سایت می توان نقشه های این مجتمع بزرگ که از هر زاویه ای به یک سفینه فضایی بزرگ شباهت دارد را به همراه طرح هایی از آن مشاهده کرد، اپل انتظار دارد برنامه ساخت این ساختمان در سال 2015 به پایان برسد.

جابز در ماه ژوئن در نشست شورای شهر کوپرتینو اعلام کرد اپل رشدی به شدت سریع دارد و به چنین ساختمانی نیازمند است وی همچنین به شباهت زیاد این ساختمان و یک بشقاب پرنده اشاره کرد.

این ساختمان عظیم از دفتر کار، ساختمان تحقیقات و توسعه ای به وسعت 206 هزار متر مربع برخوردار خواهد بود. تالار کنفرانس هزار نفری، مرکز ورزشی، مجموعه تجهیزات تحقیقاتی در وسعتی برابر 27 هزار متر مربع، فضای سبز مرکزی و پارکینگ از دیگر بخشهای اصلی این ساختمان مرکزی خواهند بود.

بر اساس گزارش گیزمودو، همچنین مقامات شهر کوپرتینو پیش از آغاز به ساخته شدن این مجتمع بشقاب پرنده ای قصد دارند فرایند ساخت آن را مورد مطالعه قرار داده و تاثیرات زیست محیطی ساخت آن از قبیل ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا را بررسی کنند.