ضوابط ارزشیابی مدارک دانشگاههای ارمنستان تغییر کرد/ اعلام ضوابط جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مجلس آرا با اعلام این خبر، اضافه کرد: داشتن گواهی قبولی در یکی از آزمونهای معتبر بین المللی TOEFL، IELTS، TOLIMO و MSRT آزمون زبان وزارت علوم برای تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاههای معتبر ارمنستان، اجباری شده است.

اعلام حداقل نمره قبولی

وی افزود: حداقل نمره قبولی 480 در آزمون TOLIMO و TOEFL pbt ، نمره 60 آزمون TOEFL ibt) ، نمره 5 IELTS و نمره 50 در آزمون MSRT ، برای متقاضیان ایرانی ادامه تحصیل در دانشگاهها ارمنستان در نظر گرفته شده است که باید قبل از اخذ پذیرش از این دانشگاهها، نمره قبولی را کسب کرده باشند.

مجلس آرا گفت: دانشجویان ایرانی دانشگاههای ارمنستان حداکثر تا 6 ماه پس از شروع تحصیل خود در این کشور فرصت دارند تا گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل خود را ارائه کنند.

نحوه ارزشیابی دانش آموختگان وزارت علوم

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم درخصوص نحوه ارزشیابی مدرک تحصیلی دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی دانشگاههای ارمنستان، خاطرنشان کرد: حداقل معدل دیپلم این دانشجویان باید 14 باشد و حداقل به مدت چهار سال به صورت حضوری و تمام وقت در دانشگاههای این کشور تحصیل کنند.

مجلس آرا افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارمنستان پس از دانش آموختگان درصورت تشخیص کمیسیون ارزشیابی وزارت علوم، باید 18 واحد از درس های اصلی و تخصصی رشته مربوطه را در دانشگاههای دولتی ایران بگذرانند.

چگونگی ارزیابی دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد در ارمنستان

وی با اشاره به چگونگی ارزشیابی تحصیلی دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ارمنستان، گفت: این افراد می بایست دارای مدرک معتبر کارشناسی با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد باشند و به مدت یک سال و نیم تا دو سال به صورت حضوری و تمام وقت در دانشگاههای ارمنستان تحصیل کنند.

مدیرکل دانش آموختگان وزارت علوم، تاکید کرد: در صورت تشخیص کمیسیون ارزشیابی، دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاههای ارمنستان باید از 12 تا 18 واحد درسی رشته مربوطه را در یکی از دانشگاههای دولتی ایران بگذرانند.

وی داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با حداقل معدل 16 را یکی از شروط تحصیل دانشجویان ایرانی در مقطع دکتری دانشگاههای ارمنستان عنوان کرد و افزود: رشته تحصیلی این افراد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید یکسان باشد.

اعلام شرایط دانشجویان ایرانی مقطع دکتری

مجلس آرا با اشاره به اینکه دانشجویان ایرانی مقطع دکتری در ارمنستان باید حداقل سه سال به صورت تمام وقت در دانشگاههای این کشور حضور داشته باشند، گفت: این افراد بعد از فارغ التحصیلی و بازگشت به ایران باید دو مقاله برگرفته از رساله دکتری خود را در نشریات معتبر علمی پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه بین المللی باشد، به چاپ برسانند.



اسامی دانشگاههای معتبر ارمنستان

بر این اساس، 4 دانشگاه ارمنستان در گروه یک، 5 دانشگاه در گروه 2 در ارزشیابی مدارک توسط وزارت علوم، به شرح زیر معتبراعلام شدند:

1- Yerevan state University

مدارک صادره از دانشگاه دولتی ایروان چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 21/6/88 (12/9/2009) الی 10/06/90 (01/09/2011) باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نیست. همچنین مدارک تحصیلی متقاضیانی که قبل از این تاریخ شروع به تحصیل کرده یا دانش آموخته شده اند از طریق بررسی کیفی تکمیلی(علاوه بر بررسیهای کیفی مورد اشاره در نحوه ارشیابی مدارک) ارزشیابی می شود. این بررسی کیفی تکمیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسب نظر کمیسیون ارزشیابی و در مقطع دکتری شامل قبولی در آزمون جامع و همچنین آزمون زبان (زبان رساله) است.

2- Armenian State Agrarian University



3- Yerevan State Academy of Fine Arts این دانشگاه فقط در رشته های وابسته به هنر معتبر است.

4- National academy of Sciences of Armenia فقط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معتبر اعلام شده است.

دانشگاههای گروه دو



1- Yerevan State University of Architecture and construction



2- State Engineering University of Armenia فقط در دوره هایی که شروع آنها پیش از 1/9/2009 باشد قابل بررسی است.



3- Yerevan Komitas State Conservatoire فقط در رشته های موسیقی و هنر معتبر است.



4- Yerevan State Linguistic University After V.Brusov فقط در رشته های علوم انسانی مورد ارزیابی است.



5- "European Regional Educational Academy "Foundation