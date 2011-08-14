به گزارش خبرنگار مهر، قرار است از فیلم سینمایی "شور شیرین" یک مجموعه تلویزیونی تدوین شود. صداگذاری این مجموعه به تازگی توسط جهانگیر میرشکاری به پایان رسیده است. به زودی صداگذاری نسخه سینمایی فیلم آغاز می‌شود.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است و پردیس افکاری، رضا رویگری، احمد نجفی، ماهچهره خلیلی و حمید عمارلو بازیگران این فیلم هستند، داستان "شور شیرین" درباره بخشی از زندگی شهید کاوه است.

جواد اردکانی کارگردانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری"، "به کبودی یاس" و... را در کارنامه دارد.