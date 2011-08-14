افزایش مین گذاری در مرزهای سوریه/ تکمیل دیوار حائل در جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به مین گذاری بیشتر در مرزهای سوریه و فلسطین اشغالی اقدام کرده اند. بنا بر اعلام این رژیم، مین گذاری در مرزهای سوریه با هدف جلوگیری از هجوم سوری به بلندی های جولان صورت می گیرد.

در مرزهای سوریه مین های بسیاری جاسازی شده اند اما صهیونیست ها همانطور که اعلام کرده اند نگران یورش معترضین سوری به بلندی های جولان هستند.

در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که احداث دیوار حائل در بلندی های جولان با سرعت هرچه بیشتری در حال ساخت است. این دیوار به ارتفاع 4 متر و طول 5 کیلومتر است که ساخت آن از اوایل ژوئن در نزدیکی شهرک "مجدل شمس" و "تل الصراخ" آغاز شده است.

خاطرنشان می شود بلندی های جولان از جمله اراضی اشغالی عربی است که در جنگ 6 روزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال 1967 به اشغال صهیونیست ها درآمد.

اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در آستانه شناسایی کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر صور می گیرد و این رژیم از فرصت باقی مانده برای اعمال تجاوزات خود در اراضی اشغالی استفاده می کند.