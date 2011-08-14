خبرنگاری عشق و علاقه به مردم و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی صبح شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران این شهرستان و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار افزود: مسئولیت خطیر اصحاب رسانه در شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و اطلاع رسانی و آگاه سازی شفاف به مردم، اصلی ترین وظیفه ذاتی یک خبرنگار است.

وی اظهار داشت: اگر قلم خبرنگاران در راستای انسان سازی و ترویج اسلام ناب باشد و آگاهی مردم‌ را افزایش دهد، همانند مقام‌ شهدا، ارزش و جایگاه‌ والایی خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: خبرنگارانی که با دقت و موشکافانه به همه جنبه ها در جامعه می پردازند، باید از ویژگیهای ارزشمند دیگری همچون سرعت، دقت، صحت و حساسیت در مسئولیت پذیری نیز برخوردار باشند.

وی یادآور شد: ارزش و جایگاه خبرنگار در سطح جامعه بسیار بالاست و خبرنگاران باید ارزش جایگاه خود را بدانند.

مقبلی افزود: خبرنگار باید در جهت آرامش، صمیمیت و آسایش ملت و جامعه قلم فرسایی کند و باید به رسالت بزرگی که برعهده دارد، توجه داشته باشد.

وی بیان کرد: امروزه خبرنگاران مسئولیت بسیار سنگینی در آگاهی بخشی جامعه بر عهده دارند و بایستی وقایع جامعه را به مخاطبان بازگو کنند.

در این مراسم از 22خبرنگار که در انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان پاکدشت فعالیت داشتند، تقدیر شد.