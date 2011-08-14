دو مغازه غیرمجاز در محور بندرعباس - کهورستان تخریب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رودباری با اشاره به تخریب دو دهانه مغازه غیز مجاز در محور بندرعباس - کهورستان، بیان داشت: تخریب دو دهانه مغازه بازیربنای 38 متر مربع در روستای ایسین شهرستان بندرعباس بر اساس تبصره یک ماده قانون ایمنی و حریم راهها با حضور نماینده دادستان و همکاری ماموران نیروی انتظامی انجام شد.

وی با اشاره به ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راهها گفت: افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند به موجب قانون پس از تخریب هیچ خسارتی به آنان قابل پرداخت نیست.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بندرعباس افزود: اداره راه و ترابری شهرستان بندرعباس برحسب وظیفه قانونی خود از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم قانونی راهها و ۱۰۰ متر شعاع حفاظتی آن جلوگیری نموده و با متخلفین برابر تبصره یک ماده شش قانون ایمنی راهها و راه آهن برخورد قانونی می شود.

اداره راه و ترابری شهرستان بندرعباس از متقاضیان خواست قبل هر گونه ساخت و ساز اعم از تجاری و مسکونی در حاشیه اتوبانها و راههای اصلی و فرعی جهت اخذ مجوز قانونی به اداره راه و ترابری شهرستان مراجعه کنند.