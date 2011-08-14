بازسازی روستا نهضت آباد به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح یکشنبه در بازدید از دهستان کوهپایه گفت: مناقصه اجرای پروژه گاز کوهپایه برگزار شده است و عملیات اجرایی خط انتقال آن به زودی با اعتبارات استانی آغاز خواهد شد.

سعیدی در بازدید از روستا نهضت آباد کوهپایه اظهار داشت: برای بازسازی قنات این روستا و حل مشکل آب آن اعتباری بیش از 100 میلیون ریال صرف شده است.

وی گفت: عملیات بازسازی روستا نهضت آباد به پایان رسیده است و با اصلاح زه های آب که در سیل چند وقت پیش ویران شده بودند از اتلاف آب جلوگیری خواهد شد.

این مسئول همچنین در بازدید از روستای وامق آباد با بیان اینکه در صورتیکه جمعیت این روستا به حدنصاب برسد یک پزشک ثابت برای این روستا در نظر گرفته می شود گفت: خانه بهداشت وامق آباد با تجهیز امکانات و لوازم بهداشتی و درمانی آماده بهره برداری است.

وی همچنین از بازسازی روستای نهضت آباد که در سیل تخریب شده بود خبر داد.