خواننده بومی ممسنی چشمان خود را از دست داد

محمد سعید اسلامی نژاد پژوهشگر موسیقی نواحی با اعلام این خبر در توضیح جزئیات این واقعه به خبرنگار مهر، گفت : این خواننده که نزدیک به دو دهه همگان گمان می کردند درگذشته است در روستای نور آباد ممسنی زندگی می کند و سال گذشته به واسطه یکی از اقوام اش او را در وضعیتی نه چندان مناسب یافتم؛ درهمان اوایل برای مداوای چشم های احمدی او را به شیراز بردم و برای مداوای او اقداماتی شخصی انجام دادم. اما به دلیل اینکه هزینه های عمل جراحی اصلی بیشتر از توانایی مالی من بود موفق به مداوای کامل او نشدم.

وی در ادامه افزود : پس از اینکه از همیاری مسئولان محلی نا امید شدم او را به جشنواره موسیقی نواحی که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد آوردم و به طور مفصل در مورد وضعیت آشفته مالی و جسمی او توضیحاتی دادم؛ دست اندرکاران جشنواره نیز با لحنی قاطع دم از حمایت های همه جانبه از او زدند؛ اما پس از اجرای این هنرمند در جشنواره و به محض اینکه جشنواره به پایان رسید تمام قول و وعده هایی که داده بودند به فراموشی سپرده شد و همان اندک بینایی نیز که تا آن زمان داشت در طی سه ماه گذشته از دست رفت و در حال حاضر کاملا نابینا شده است.

این پژوهشگر در خصوص جایگاه هنری این هنرمند گفت: احمد احمدی که در سال های جوانی و میانسالی مطرح ترین خواننده موسیقی محلی کهکیلویه و بویراحمد و ممسنی محسوب می شد و طی دو دهه گذشته گمان مردم این منطقه بر این بود که درگذشته است در این دوره از جشنواره به اجرای قطعاتی از موسیقی منطقه خود می پردازد؛ احمدی از جمله خوانندگان مولفی بوده که ضمن اجرای قدرتمند قطعات فولکلور منطقه کهکیلویه و بویر احمد و ممسنی، قطعات دیگری چون"که کی جونی دورش نی" و "دل گورو دار" را نیز ساخته و پرداخته است که در میان مردم بومی این مناطق شهرت بسیاری دارد.

اسلامی نژاد همچنین در مورد چگونگی ارتباط با احمد احمدی تاکید کرد: سال گذشته آلبومی را منتشر کردم که در آن یکی از قطعات ساخته احمدی باز سازی شده بود. در بخش توضیحات این آلبوم نام احمد احمدی را با پیشوند زنده یاد آورده بودم. همین موضوع باعث شده بود تا از طریق یکی از اقوام احمدی که این آلبوم را دیده بود مطلع شویم او زنده است.

وی در پایان افزود : احمد احمدی در حال حاضر از وضعیت معیشتی و جسمی و روحی مناسبی برخوردار نیست و در شرایط بسیار نامناسب زندگی می کند که تاسف برانگیز است.