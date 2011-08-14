یک زن در عربستان امام جماعت شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ،"مضاوی الطشلان" در نماز عشاء و تراویح بخش زنان هیئت جهانی معرفی اسلام و با حضور نوار دخیل همسر سفیر قطر در ریاض، امام جماعت شد.

این برای اولین بار نیست که یک زن در یکی از مراکز اسلامی در جهان امام جماعت می شود ‌اما در عین حال این مسئله چندان در بین منابع دینی عربستان بازتابی نداشته است چون الطشان برای زنان پیشنماز شده است.

پیش از این خبر امام جماعت شدن "راهیل رازا" بانوی مسلمان انگلیسی در نماز جمعه مرکز اسلامی شهر آکسفورد که برای زنان و مردان پیشنماز شده بود با سروصدای رسانه ای گسترده ای در سطح جهان مواجه شد و موجی از مخالفتهای دینی با این اقدام از سوی علما و مراکز اسلامی مواجه گشت.

براساس آموزه های دینی زن می تواند امام جماعت زنان شود ولی نمی تواند برای مردان امامت کند علت و فلسفه آن، این است که اگر زن امام شود مردانی که پشت سر او نماز می خوانند احتمال دارد که افکار شهوی به آنان هجوم آورد و نماز که باید منشا ذکر خدا باشد تبدیل به چیز دیگری خواهد شد.