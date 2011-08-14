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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

قرایی:

خبرنگار به خاطر نقد منصفانه ای که دارد باید حمایت شود

خبرنگار به خاطر نقد منصفانه ای که دارد باید حمایت شود

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا گفت: خبرنگار به خاطر نقد منصفانه ای که دارد باید حمایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قرایی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در مسجد جامع خیرآباد افزود: خبرنگاران این دو شهرستان به معنای واقعی کلمه هم ولایتمدار و هم باخبر هستند و به همین دلیل است که خیلیها از تفرقه بین خبرنگاران سود می برند.

وی تأکید کرد: همه خبرنگاران باید همیشه وجود داشته باشند تا منسجم تر جلو بروند و حتی یک خبرنگار به خاطر نقد منصفانه ای که دارد حمایت شودتا جرأت بیشتری پیدا کند که  این امر در سطح ورامین کمتر دیده شده و خودم و همه مسئولان را به این امر دعوت می کنم.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: همه مسئولان باید با خبرنگاران تعامل داشته باشند؛ چراکه منتقد با انصاف و با وجدان باید تقویت شود و خیلی از دستگاه ها باید نقد منصفانه شوند.

چکمه سیاست به گردن فرهنگ فشار می آورد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا  تصریح کرد: خیلی مسائل از جمله فرهنگ با سیاست بازی یکی می شود و این چکمه سیاست به گردن فرهنگ فشار می آورد که خیلی خطرناک است.

وی افزود: بیش از پیش باید به فرهنگ توجه بیشتری شود اما در مقوله فرهنگ، فقط ارشاد نباید پاسخگو باشد؛ در شورای فرهنگ عمومی 20 نفر از ادارات و نهادهای مختلف عضو هستند و همگی در تصمیم گیریهای فرهنگی سهیمند.

همه خبرنگاران باید در همه کنفرانسها حضور داشته باشند

قرایی با اشاره تلویحی به عدم دعوت و تحریم خبرنگار مهر در کنفرانس مطبوعاتی و تجلیل از خبرنگاران فرمانداری ورامین، تأکید کرد: همه خبرنگاران باید در همه کنفرانسهای خبری حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: همه خبرنگاران با هر نگاه فکری قابل احترامند چون اینجا جمهوری اسلامی است و نگاه ما باید نگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای باشد.

این مسئول با تقدیر و تشکر از تمام خبرنگاران، افزود: بعضی از سرپرستیها و خبرگزاریها و نشریات محلی را می بینیم که به وادیهای غیر فرهنگی کمتر نگاه حرفه ای دارند که به عقیده من  در بحث اقتصاد، ورزش و... باید تقویت شوند.

کد مطلب 1382951

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