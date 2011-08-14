روان سازی ترافیک پرتردد ترین مسیر گردشگری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حبیب زاده صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات راهسازی در بزرگراه شهید کلانتری ارومیه از افزایش ضریب ایمنی بزرگراه شهید کلانتری خبر داد و افزود: عملیات خط کشی به طول75 کیلومتر، نصب 800 متر گاردریل و همچنین نصب یک هزار و 700 عدد مسیر نما، 33 تابلو هشدار دهنده و دو هزار و 500 شبرنگ در این بزرگراه اجرا شد.

وی با اشاره به نصب 420 عدد سرعت گیر در این بزرگراه خبر داد و اظهار داشت: رنگ آمیزی سرعت گیرها و میله های حفاظ ابنیه فنی به طول 16 متر مربع، نصب 160 عدد میله جدا کننده و نیز یک هزار و 500 متر خطوط جدا کننده از دیگر اقدامات راهداری انجام شده در این محور ترانزیتی است.

رئیس اداره راه و ترابری ارومیه با بیان اینکه بزرگراه شهید کلانتری از پرترددترین مسیرهای گردشگری شهرستان ارومیه بوده و استاندارد سازی این محور در جهت افزایش سفرهای امن و مطمئن نقش مهمی دارد، بیان داشت: از ابتدای امسال شاخص ایمنی این بزرگراه با اجرای عملیات راهداری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

حبیب زاده در بخش دیگری با بیان اینکه از ابتدای سالجاری عملیات خط کشی در 316 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی شهرستان ارومیه اجرا شده است، ادامه داد: امسال تجهیزات گاردریل به طول چهار کیلومتر در جاده های شهرستان ارومیه نصب شده و علاوه بر لایه روبی 25 دستگاه پل آبرو، سه دستگاه پل رودخانه ای در راههای روستایی این شهرستان بازسازی و تعمیر شد.

این مسئول حجم عملیات شانه سازی در راههای اصلی، فرعی و روستایی این حوزه را شش هزار متر مکعب اعلام کرد و با بیان اینکه عملیات تسطیح و رگلاژ حریم در160 کیلومتر از محورهای مواصلاتی منطقه انجام شده است، گفت: 390 عدد میله جدا کننده مسیر رفت و برگشت، جدول گذاری به طول 697 متر در محورهای ارتباطی شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 800 سرعت گیر، 335 تابلو اخطاری و سه هزار و 50 عدد مسیر نما در جاده های اصلی شهرستان ارومیه نصب شده، اظهار داشت: پاکسازی حریم جاده ها از نخاله های ساختمانی و همچنین علف چینی حاشیه جاده ها از دیگر فعالیتهای راهداری حوزه استحفاظی راههای شهرستان ارومیه بود.