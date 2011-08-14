به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب فیلم انیمیشن جشن سینمای ایران مرکب از پروین تجوید، دکتر ناصر گل محمدی، احمد عربانی، مسعود مهرابی، سیف اله صمدیان، محمد علی صفورا و حسین مرادی زاده پس از بررسی 107ا ثر متقاضی بخش مسابقه سینمای انیمیشن 29 اثر را برگزیدند.

این آثار عبارتند از:"استرس"علی زارعی جلال آبادی،‌ "ایسم" امین حق شناس، "آن شب بارانی" سلمان خورشیدی، امیرمحمدزاده، "بالاتراز سیاهی" وحید گلستان، "بام" روزبه جعفرزاده، "بخش زایمان" بهنام دلداده، "بنی آدم" نورالدین زرین کلک، "بی بازگشت" کیانوش عابدی، فرنوش عابدی و "بی خوابی" بهاره نوری زاده.

از دیگر آثار این بخش می توان به "پهلوان اکبر" عاطفه یوسفی،‌ "تولد یک بچه پنگوئن"علی درخشی،‌ "جوان و درزی" ایرج خسرونیا، "حیات وحش زندگی گرازی" علی درخشی، "حیات وحش جزیره رو به انقراض" علی درخشی، "خیلی سروصدا می کند" سارا سالاری، "در امواج سند" کیانوش جاهد پارسا، "دیدن یا ندیدن" مجید احمدی و "زندگی غمبار یک بت خوشبخت" کتایون بازیاراشاره کرد.

"زنی زیریخ ها آواز می خواند" مریم خلیل زاده، "سایه ها در آخرین خاطره رود..." رضا محمدی، "سوسک کوچک"حسین ملایمی، "شهربادکنک ها" مظاهرخادملو، "طمع نامه" سپهر علیمحمدلو، "‌قلب فرشته" آریا طاهری ،" ماسوله" بهرام عظیمی، "مثل یک رویا" ملائکه فرهنگ ادیب، "مرمت" محمد حدادی پور، "نیم پرده"حمیده جوادی و"همسایه ات را مخور" محمود نفیسی از دیگر آثار این بخش هستند.