انتشار اسناد 20 ساله مربوط به اشیای پرنده ناشناخته در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز مشخص نیست که چرا آدمهای کوچک سبز رنگ، نورهای عجیب در آسمان و دیسکهای پرنده بیش از هر جای دنیا در انگلیس مشاهده می شوند. داستان رویت این اشیای پرنده ناشناس (X files) از زمان وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم در این کشور روایت شده است.

نتایج یک نظرسنجی که سال گذشته سایت "youGov" برای انجمن علوم سلطنتی انگلیس انجام داد، نشان می دهد که بشقاب پرنده ها حق دارند به مسافرت به انگلیس علاقه داشته باشند!

درحقیقت نتایج این نظرسنجی که از بیش از دو هزار شهروند بزرگسال انجام شد، نشان داد که 44 درصد از مردم این کشور معتقدند که حیات موجودات فرازمینی واقعا وجود دارد. در این میان، مردان اعتقاد بیشتری به بیگانگان دارند به طوریکه 46 درصد از آنها به وجود فضاییها باور دارند.

اما نتایج این تحقیقات به اینجا ختم نمی شود به طوریکه یک سوم مصاحبه شوندگان این نظرسنجی اظهار داشته اند که شخصا در تلاشند تا با بیگانگان فضایی از نوع ET تماس برقرار کنند.

تنها 28 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که اعتقادی به حیات فرازمینی ندارند و 28 درصد نیز اظهار داشتند که نمی توانند در این مورد مطمئن باشند.

در این راستا، اکنون دولت بریتانیا تصمیم گرفته است بیش از 9 صفحه از گزارشات مربوط به برخوردهای نوع سوم را شامل نامه ها، تصاویر و فیلمهایی که بین سالهای 1985 تا 2007 توسط وزارت دفاع انگلیس جمع آوری شده اند بر روی سایت آرشیو ملی انگلیس www.nationalarchives.gov.uk/ufos منتشر کند.

در این خصوص "دیوید کلارک"، مشاور آرشیوهای دولت این کشور توضیح داد: "بسیاری معتقدند که انتشار فایل این اسناد تنها یک مانور انحرافی (ماست مالی کردن) توسط دولت برای پنهان کردن حقیقتی است که ما در جهان تنها نیستیم و متاسفانه هیچ چیز وجود ندارد که بتواند برای تغییر این عقیده کاری انجام بدهد. در واقع مهم نیست که چه مقدار از این اسناد را برای تغییر این طرز فکر منتشر می کنیم."

براساس گزارش رویترز، به گفته کلارک، در حقیقت، از این اسناد منتشر شده می توان فهمید که دولت انگلیس دقیقاً می داند که انسان چقدر درباره اشیای پرنده ناشناس اطلاعات دارد و اینکه این اشیاء برای همیشه ناشناخته باقی نمی مانند.

عقیده عمومی می گوید که دپارتمان DI55 وزارت دفاع در تمام این سالها در آخرین خط دفاع در برابر بیگانگان فضایی قرار داشته است.

داستانهای شگفت انگیز جالبی در این گزارشات به چشم می خورد که از جمله آنها می توان به دو مرد با لباس فضایی اشاره کرد که از یک خانه در حومه لندن در شرق "دالویچ" در ژانویه 2003 دیدن کردند.

این دو مرد خود را"مورک و میندی" مشابه دو شخیصت یک سریال علمی تخیلی معروف دهه 70 نامیده اند که در آن رابین ویلیامز نقش یک بیگانه فضایی مهربان را بازی می کرد. این دو مرد عجیب، با یک قطره چشم ویژه ضد اشعه، چشمهای مادر و دختری که در آن خانه زندگی می کردند را شستشو داده اند.

پس از این حادثه، این دو زن نامه ای را به وزارت دفاع نوشتند و این برخورد نوع سوم را گزارش دادند.

یک بشقاب پرنده بر فراز ساختمان "رت فورد تاون هال" در سال 2004

تصویر بزرگنمایی شده همان شیء ناشناخته

این عکسهای غیرقابل توضیح پس از وقوع یک حادثه اسرارآمیز در جنگل رندلشام گرفته شده اند

صفحه از اسنادی که دولت انگلیس بر روی سایت آرشیو ملی منتشر کرده است