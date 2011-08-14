.به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری فیلم سینمایی "راه نجات" به زودی توسط فرامرز ابوالصدق به پایان می‌رسد. با کناره‌گیری امیر توسلی از ساخت موسیقی بهنود یخچالیان ساخت موسیقی این فیلم سینمایی را برعهده گرفته است.

"راه نجات" که برای جشنواره سی‌ام فیلم فجر آماده نمایش می‌شود، در جنوب لبنان در منطقه صور فیلمبرداری شده و انتخاب بازیگران به عهده مهسا کرامتی بوده است. در این فیلم سینمایی بازیگران سوریه و لبنان به ایفای نقش پرداخته‌اند که از میان آنها می‌توان به نادین سلامه، امانه والی و ... اشاره کرد. فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی به نگارش در آورده و قویدل آن را بازنویسی کرده است.

این فیلم داستان مها، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه است. بین مها و بچه‌های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد که لحظه‌های شیرینی را در مسیر داستان رقم می‌زند، اما یک حادثه باعث می‌شود مها حافظه‌اش را از دست بدهد و ...