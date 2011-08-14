تعهد و صراحت ویژگی خبرنگار/ همراهی رسانه با پلیس زمینه ساز حفظ امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران و البرز میزبان خبرنگاران حوزه ناجا بود و برای اینکه این نشست صمیمی که محوریت آن را این بار گزارش عملکرد نیروی انتظامی تشکیل نمی داد، در فضایی صمیمی اصحاب رسانه و خبرنگاران این حوزه فرصتی یافتند تا به بیان دغدغه های خود بپردازند.

در همین راستا اعظم کریمی سرپرست خبرگزاری مهر البرز به نمایندگی از خبرنگاران به طرح مسائلی در خصوص مشکلات موجود در حوزه اطلاع رسانی اخبار نیروی انتظامی، انتظارات و راهکارها پرداخت.

وی با بیان اینکه ارتباط دو سویه خوبی بین پلیس و رسانه ها برقرار شده است، خواهان تقویت این ارتباط و از میان برداشتن خلاهای موجود شد.

کریمی بیان کرد: اطلاع رسانی سریع ، شفاف و با دقت از وظایفی است که همه خبرنگاران بر آن اشراف کامل دارند اما گاهی زمینه این مهم به درستی فراهم نمی شود و با توجه به اینکه عنصر زمان در انتشار سریع و به موقع اخبار برای خبرگزاریها و صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، لذا انتظار می رود در بروز حوادث و نیز جنایتها و موضوعاتی که نیروی انتظامی در آن مداخله می کند، اطلاع رسانی به اصحاب رسانه و پاسخگویی به تماسهای آنان با سهولت و سرعت مناسب تری همراه باشد.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد این همکاری بسیار مطلوب بوده است، گفت: در مواقعی که خبرگزاریها و جراید به دلیل عدم دسترسی به مسئولان این حوزه نتوانند به اطلاع رسانی شفاف و به موقع اقدام کنند، منابع غیر رسمی وارد عمل شده و با گرم شدن بازار شایعات و گمانه زنیها اعتماد مردم از پلیس کاهش یافته و احساس امنیت واقعی در جامعه اشاعه نمی یابد.

لزوم تقویت همکاری پلیس با رسانه ها

کریمی ادامه داد: از این رو و با هدف اطلاع رسانی به موقع، صحیح و شفاف از رویدادها انتظار می رود، همکاری پلیس با رسانه بیش از پیش تقویت شود.

وی همچنین با بیان اینکه درک مسائل امنیتی و مصالح جامعه و نیز مسئولیت پلیس در خصوص اطلاع رسانی برخی مسائل خاص برای اصحاب رسانه روشن است، همکاری و همراهی متقابل و اطلاع رسانی صحیح و به هنگام رسانه ها را عاملی برای حفظ امنیت در جامعه در راستای همکاری با پلیس دانست.

سردار علیرضا اکبرشاهی نیز با قدردانی از اصحاب رسانه و استقبال از برخی انتقادات وارد شده اظهار داشت: ما در انعکاس به موقع اخبار از شما انتظار متقابل داریم و همان طور که ارزش خبر شما در سرعت انتشار آن است، ما نیز اعتقاد داریم که مولفه زمان در ارزش گذاری خبر بسیار حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: گاهی خبر می خواهد به مردم و جامعه اعلام شود و در این صورت ارزیابی خبر برای انتشار در میان جامعه بسیار از اهمیت برخوردار است.

خبرنگاران ارکان مهم ارتباطی در توسعه امنیت اجتماعی

اکبرشاهی با ابراز امیدواری از همکاری رسانه و پلیس در راستای حفظ امنیت اظهار داشت: خبرنگاران به عنوان ارکان مهم ارتباطی در توسعه امنیت اجتماعی تاثیرگذارند و در فرهنگسازی و جهت دهی به افکار عمومی نقش موثری دارند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران آئینه واقعیت ها هستند، گفت: خبرنگاران پل ارتباطی مستحکمی میان مردم و مسئولان هستند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران و البرز گفت: انعکاس دقیق، شفاف و علمی اخبار از جایگاه ویژه و مهمی در عرصه اطلاع رسانی برخوردار است و خبرنگاران باید با رعایت آن و با محوریت صداقت، امانت داری و صراحت در ذهن برخی افراد این گونه متبادر شود که یک مسئول از صراحت قلم خبرنگار فراری باشد.

وی صراحت و تعهد را از اصلی ترین ویژگیهای خبرنگاران خواند و گفت: این قشر همواره دغدغه احساس امنیت در جامعه را داشته و از این رو انتظار می رود با همکاری و همراهی متقابل رسانه و پلیس بتوانند بیش از پیش در ایجاد احساس امنیت در جامعه اثرگذار باشند.

در پایان این جلسه سردار اکبر شاهی از تلاش تک تک خبرنگاران قدردانی کرده و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.