به گزارش خبرنگار مهر، حسین گنجی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی گردهمایی فعالان قرآنی این استان به اهداف برگزاری این برنامه اشاره کرد و بیان داشت: فراهم کردن بستری در راستای بیان دیدگاه‌های فعالان و دست‌اندرکاران امور قرآنی استان و تجلیل از همت و تلاش این افراد در اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی از مهمترین اهداف برگزاری این گردهمایی است.

وی به جایگاه والای قرآن کریم و فعالان قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: قرآن سرجشمه ابدی هدایت بشر است و تلاوت هرچه بیشتر آن می‌تواند جامعه را از بسیاری کج‌روی‌ها و ناراستیها به راستی هدایت کند و بر همین اساس فعالان و خادمان قرآن کریم در این زمینه می‎توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

گنجی بر ضرورت بهره‌ گیری هر چه بیشتر از قرآن کریم در ماه رمضان تاکید کرد و گفت: ماه رمضان بهار قرآن است و تلاوت قرآن در خانه‌ها، مساجد و محافل مختلف به شکوه و عظمت این ماه کمک می‌کند و بستر مناسبی را برای بهره‌گیری از آموزه‌های این منبع انسان‌ ساز فراهم می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: قرآن سرشار از معرفت و محبت است و کسانی که در این عرصه فعالیت و خدمت می‌کنند انسانهایی وارسته و دارای شأنی والا هستند.

گنجی با بیان اینکه قرآن سند راهبردی مهمی برای جامعه اسلامی محسوب می‌شود، اذعان داشت: بسیاری از دستاوردها و پیشرفتهایی که نصیب کشور اسلامی ما شده به واسطه قرآن و اشاعه و ترویج آن در جامعه بوده که باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشت و بر ترویج بیش از پیش قرآن و آموزه‌های دینی آن تلاش کرد.