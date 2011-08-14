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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

گنجی:

گردهمایی فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

گردهمایی فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری گردهمایی فعالان و خادمان قرآن کریم این استان در دوم شهریور مصادف با بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گنجی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی گردهمایی فعالان قرآنی این استان به اهداف برگزاری این برنامه اشاره کرد و بیان داشت: فراهم کردن بستری در راستای بیان دیدگاه‌های فعالان و دست‌اندرکاران امور قرآنی استان و تجلیل از همت و تلاش این افراد در اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی از مهمترین اهداف برگزاری این گردهمایی است.

وی به جایگاه والای قرآن کریم و فعالان قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: قرآن سرجشمه ابدی هدایت بشر است و تلاوت هرچه بیشتر آن می‌تواند جامعه را از بسیاری کج‌روی‌ها و ناراستیها به راستی هدایت کند و بر همین اساس فعالان و خادمان قرآن کریم در این زمینه می‎توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

گنجی بر ضرورت بهره‌ گیری هر چه بیشتر از قرآن کریم در ماه رمضان تاکید کرد و گفت: ماه رمضان بهار قرآن است و تلاوت قرآن در خانه‌ها، مساجد و محافل مختلف به شکوه و عظمت این ماه کمک می‌کند و بستر مناسبی را برای بهره‌گیری از آموزه‌های این منبع انسان‌ ساز فراهم می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: قرآن سرشار از معرفت و محبت است و کسانی که در این عرصه فعالیت و خدمت می‌کنند انسانهایی وارسته و دارای شأنی والا هستند.

گنجی با بیان اینکه قرآن سند راهبردی مهمی برای جامعه اسلامی محسوب می‌شود، اذعان داشت: بسیاری از دستاوردها و پیشرفتهایی که نصیب کشور اسلامی ما شده به واسطه قرآن و اشاعه و ترویج آن در جامعه بوده که باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشت و بر ترویج بیش از پیش قرآن و آموزه‌های دینی آن تلاش کرد.

کد مطلب 1382959

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