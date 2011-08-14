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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

«دقایقی با قرآن» به مسابقه گذاشته می‌شود

«دقایقی با قرآن» به مسابقه گذاشته می‌شود

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مشارکت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با منبع قرار دادن کتاب «دقایقی با قرآن» تالیف حجت‌الاسلام قرائتی، مسابقه کتابخوانی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در راستای ترویج کتابخوانی مفید، با مشارکت و همکاری سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی آنلاین «از عید تا عید» در فاصله زمانی ولادت امام حسن مجتبی (ع) تا عید سعید فطر از 24 مرداد تا نهم شهریور، از طریق سایت شبکه کتابخوانان حرفه ای به آدرس www.booki.ir می‌کند.

نسخه دیجیتال -pdf- این کتاب، در بخش مسابقات شبکه کتابخوانان حرفه‌ای قرار داده شده و علاقه مندان می‌توانند با ثبت نام و عضویت در این سایت، در مسابقه شرکت کنند و از این نسخه دیجیتال برای شرکت در مسابقه استفاده کنند. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به پایگاه اینترنتی شبکه کتابخوانان حرفه‌ای مراجعه کنند.

به 100 نفر از برندگان این مسابقه، 100 کارت هدیه به ارزش 700 هزار ریال اهدا خواهد شد. 

کد مطلب 1382960

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