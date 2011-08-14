برخورد با متکدیان شهریاری با الگوگیری از کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای تامین امنیت عمومی و حجاب و عفاف شهرستان شهریار در سالن جلسات فرمانداری شهریار اظهار داشت: برای ساماندهی متکدیان باید به کلانشهرهایی که با این مشکل روبرو بودند نگاه کنیم و ببینیم آنها بعد از جمع آوری این افراد با آنها چه کرده اند و از آنها در چه مراکزی نگهداری کرده اند.

متکدیان پس از جمع آوری دوباره رها می شوند

وی اذعان کرد: حضور متکدیان در شهریار چهره شهر را زشت کرده و با جمع آوری این افراد توسط شهرداری، آنان دوباره به شهر برمی گردند چون جای ماندن و کاری بجز تکدی گری ندارند.

سرپرست فرمانداری سپس به رئیس اداره بهزیستی دستور داد به همراه معاونت اجتماعی شهرداری از این مراکز در تهران بازدید کنند تا بر طبق آن مراکز چنین مراکزی در شهریار ایجاد شود.

همه دستگاهها برای جذب اعتبارات فرهنگی تلاش کنند

جوهری تصریح کرد: دستگاهها و اداراتی که به نوعی به امور فرهنگی مربوط هستند باید کمک کنند تا اعتبارات فرهنگی جذب شوند تا بتوانیم در راه فرهنگ شهرستان هزینه کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: روستاهای اطراف شهرهای شهرستان شهریار تشنه تبلیغات هستند و در مناسبتهای اسلامی پیش رو که تولد دومین اختر تابناک امامت و ولایت و ایام لیالی قدر است باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اطلاع رسانی مناسب جهت برگزاری مراسم در این مناطق صورت گیرد.

تابلوهای تبیلغی شهریار عامل نازیبایی شهر هستند

جوهری همچنین با انتقاد از بی نظمی در نصب تابلوهای شهر اظهار داشت: تاثیرگذاری تابلوهای فروشگاهها بر زیبایی شهر زیاد است که متاسفانه این امر در شهریار باعث نازیبایی شهر شده است زیرا برخی تابلوها در مکانهای نامناسب نصب شده اند و برخی دیگر از اسامی نامناسب استفاده کرده اند.

وی با اشاره به تابلوهای نامتعارف بر سر در فروشگاههای شهرعنوان کرد: شورای تامین امنیت تصویب کرده با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار اندازه و اسامی تابلوها و فروشگاهها مورد بازنگری قرار گیرد .