462 زندانی غیرعمد نیازمند کمک خیران برای آزادی هستند

رمضان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای آزادی این تعداد زندانیان به حدود 60 میلیارد ریال اعتبارنیاز است.



وی اضافه کرد: بیشتر مددجویان محکومیت‌های غیرعمدی که به علت ناتوانی در پرداخت دیه، صدمه یا قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات در امر رانندگی و یا حوادث اتفاقی و محکومیت‌های مالی از جمله خسارت، جریمه، ترک انفاق که به صورت ناخواسته در زندان‌های استان تحمل کیفر می‌کنند.



مدیرعامل ستاد دیه مازندران با بیان اینکه با همکاری این ستاد و کمکهای خیران و مردم دو هزار و 425 زندانی جرائم غیرعمد درطول ده سال گذشته از زندانهای این استان آزاد شدند، تصریح کرد: برای آزادی این تعداد زندانی جرائم غیرعمد بیش از125میلیارد ریال پرداخت شد.



احمدی از برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در 9 شهرستان مازندران در شب های ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: امیدواریم خیران و مردم انسان دوست در این کارخدا پسندانه که شاد کردن کانون گرم یک خانواده است، حضور فعالی داشته باشند.