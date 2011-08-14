خبرنگاری شغلی شریف و پرمخاطره است

حجت ‏الاسلام عبدالعلی استیری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ایام تجلیل از خبرنگاران افزود: خبرنگاری شغلی بسیار شریف، عزیز و در عین حال کاری سخت و پرمخاطره‏ است.

وی گفت: خبرنگاران واسطه میان مردم و مسئولان هستند و سخنان دل مردم را به مسئولان و عملکرد و بیانات مسئولان را نیز به مردم منتقل می کنند.

نقادی خبرنگاران منصفانه باشد

استیری با اشاره به اینکه خبرنگار واسطه میان مردم و مسئولان است، ادامه داد: خبرنگاران مسئولیت نقد عملکرد مسئولان را برعهده دارند، اما نقادی آنها باید منصفانه باشد تا موجب بالندگی نظام و مسئولان شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه خبرنگاران افکار عمومی را هدایت می‏ کنند، این انعکاس اخبار را از امر به معروف و نهی از منکر بدانند تا از این طریق فضیلت کارشان دو چندان شود.