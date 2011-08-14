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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

نماینده پارلمان عراق:

ماندن نظامیان آمریکایی قابل قبول نیست/ برای ماندن در عراق بهانه دارند

ماندن نظامیان آمریکایی قابل قبول نیست/ برای ماندن در عراق بهانه دارند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق و عضو ائتلاف ملی در اظهاراتی تاکید کرد: دولت آمریکا برای بیشتر ماندن نظامیانش در عراق تمایل دارد اما بقای آنها امری غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی شبر" در گفتگو با روزنامه الخلیج امارات اظهار داشت: لزوم خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال جاری (2011) باعث شده آنان به فکر بقای طولانی مدت تر در عراق باشند.

وی افزود: ایده های آمریکا برای بقای بیشتر در عراق با سفرهای متعدد مقامات آمریکایی به بغداد، بیشتر نمایان شده است و در تمامی این دیدارها مشخص است که آمریکا به بهانه اینکه عراقیها به آموزش استفاده از تسلیحات آمریکایی نیاز دارند می خواهند در عراق باقی بمانند.

این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: این بهانه غیر قابل قبول است و مردم عراق نباید فریب آن را بخورند. ما باید تاکید کنیم که نیروهای عراقی توانایی حفظ امنیت مناطق مرزی را دارند و دلیلی برای بقای نیروهای آمریکایی پس از سال جاری وجود ندارد.

علی شبر که از اعضای ائتلاف ملی عراق محسوب می شود، نظامیان آمریکایی را مسئول اوضاع ناآرام امنیتی در عراق دانست و افزود: آنان درصدد هستند با ناآرام جلوه دادن شرایط امنیتی بقای خود را موجه جلوه دهند.

خاطرنشان می شود بر مبنای توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، نظامیان آمریکا باید تا پایان سال جاری (دسامبر 2011) خاک عراق را ترک کنند.

کد مطلب 1382968

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