اعتراض رسایی به انتشار اظهارات منتسب به وی در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حمید رسایی در تذکری گفت: بر اساس آیین نامه داخلی توزیع هر گونه نامه و بوروشور در صحن علنی مجلس باید طبق دستور هیئت رئیسه باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: امروز دوستانی به من مراجعه کردند و متنی را نشان دادند که ادعا شده سخنرانی بنده در یک جمعی است، برخی از همکاران بدون مراجعه به من راجع به متن نوشته شده قضاوت کردند.

وی افزود: مطالب انتشار یافته ملغمه ای از دروغ است. موضوعاتی که به نقل از اینجانب راجع به برخی افراد گفته شده کذب است و تنها بخشی از آن سخنان درست است که اظهارات صریح بنده می باشد. هیئت رئیسه باید جلوی این رفتارهای غیر اخلاقی را بگیرد.

رسایی با اشاره به اینکه توزیع کننده این مطالب را می شناسد، گفت: انتشار دهندگان این مطالب را به هیئت رئیسه و هیئت داوری معرفی خواهم کرد.

وی گفت: هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان نیز این مطالب را بررسی کرده و متوجه کذب بودن آن شده است.

در ادامه شهاب الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب باهنر و لاریجانی عهده دار ریاست جلسه بود گفت: توزیع هر گونه نامه باید با اجازه هیئت رئیسه صورت گیرد، نامه مورد اشاره آقای رسایی نیز از طریق هیئت رئیسه انتشار داده نشده است.