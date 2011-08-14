سریع ترین پروژه شهری مازندران آماده افتتاح است

سید محمد رضا عقیلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل پایانی بلوار 35 و24 متری جدید الاحداث اتصالی بلوارکارگر به میدان شهید فهمیـده به نام بلوار آیت الله میـرزا هاشم آملی نامگذاری شده و هزار و750متر طول دارد.



وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این بلوار مهم درون شهری سوم خردادماه امسال همزمان با روز آزادسازی خرمشهر آغاز شده و اکنون روند پیشرفت آن مطلوب است، افزود: تاکنون مرحله نخست آن به طول 640 متر رفوژ وسط، اجرای جوی آب بطول هزار و300 متر، اجرای پل باکسی بتنی مسلح به طول 40 متر و زیرسازی 15هزار و 400 متر مربع انجام شد.



وی اضافه کرد: حدود پنج هزارو500 متر آسفالت این بلوار به همراه احداث کانال روباز به طول 50 متر و اجرای کانال به طول 150 متر اجرا شد.



مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آمل با اشاره به اینکه این پروژه همزمان با گرامیداشت هفته دولت افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای مهندسی، اجرای طرح عمرانی شهری ازجمله اجرا و تکمیل بلوار شهری پیش بینی شده برای نمونه دراین پروژه حدود دو سال بوده که مجموعه این سازمان و شهرداری آمل در کمتر از چهارماه آن را به مرحله بهره برداری رسانده است.



عقیلی نژاد اضافه کرد: در بازگشایی بلوار آیت الله میـرزا هاشم آملی، مردم منطقه نهایت همکاری را با شهرداری داشته اند که خوشبختانه با کمک شهروندان فاز نخست این بلواردر کمترین زمان بهره برداری شد.



وی، هزینه اجرای این طرح مهم عمرانی درون شهری آمل را حدود 15میلیارد ریال اعلام کرد.



مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آمل یادآورشد: با افتتاح این بلوار، بخش زیادی از مشکلات ترافیکی بلوار جانبازان و طالب آملی کاهش خواهد یافت.



شهر آمل بیش از 240هزار نفرجمعیت دارد.