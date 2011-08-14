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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

دادور:

همایش سردار علیمردان خان بختیاری در کوهرنگ برگزار می‌شود

همایش سردار علیمردان خان بختیاری در کوهرنگ برگزار می‌شود

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ از برگزاری همایش سردار علیمردان بختیاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ دادور به مهمترین مصوبات دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوهرنگ اشاره کرد و اظهار داشت: گرفتن مجوز ساخت تندیس علیمردان‌خان بختیاری و برگزاری همایش این دلاور مرد، بررسی آسیب‌شناسانه مشکلات و معضلات موجود در بعضی طوایف و قبایل این شهرستان و ارائه راهکارهای مقابله با آن از مهمترین این مصوبات است.

وی ادامه داد: علیمردان‌خان بختیاری از دلاورمردان خطه بختیاری است که حرکات دینی و مذهبی بسیار ارزشمندی در راستای مبارزه با طاغوت در دوران پهلوی از خود نشان داد.

دادور بر ضرورت برگزاری همایشهای مفاخر دینی و مذهبی این شهرستان تاکید کرد و افزود: شناسایی مفاخر دینی و مذهبی و معرفی آنها به نسل جوان می‎تواند گام مهمی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باشد.
 

کد مطلب 1382974

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