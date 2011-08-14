به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ دادور به مهمترین مصوبات دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوهرنگ اشاره کرد و اظهار داشت: گرفتن مجوز ساخت تندیس علیمردان‌خان بختیاری و برگزاری همایش این دلاور مرد، بررسی آسیب‌شناسانه مشکلات و معضلات موجود در بعضی طوایف و قبایل این شهرستان و ارائه راهکارهای مقابله با آن از مهمترین این مصوبات است.

وی ادامه داد: علیمردان‌خان بختیاری از دلاورمردان خطه بختیاری است که حرکات دینی و مذهبی بسیار ارزشمندی در راستای مبارزه با طاغوت در دوران پهلوی از خود نشان داد.

دادور بر ضرورت برگزاری همایشهای مفاخر دینی و مذهبی این شهرستان تاکید کرد و افزود: شناسایی مفاخر دینی و مذهبی و معرفی آنها به نسل جوان می‎تواند گام مهمی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باشد.

