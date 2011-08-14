سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال کاستاریکا استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادواردو لی، رئیس فدراسیون فوتبال کاستاریکا، در این خصوص اظهار داشت: لا ولپه با توافق دوطرفه از سمت خود استعفا کرده است.

لا ولپه 59 ساله سپتامبر گذشته جایگزین رونالد گونزالز در تیم فوتبال کاستاریکا شد با این هدف که این تیم را به رقابت های جام جهانی 2014 برزیل برساند. کاستاریکا در چند دیدار دوستانه شکست خورد ضمن اینکه در دور اول مسابقات کوپا آمه ریکا حذف شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دروازه بان پیشین آرژانتین تا به حال هدایت چندین باشگاه مکزیکی را بر عهده داشته و از سال 2002 تا 2006 هم هدایت تیم ملی این کشور ار در اختیار داشت. لا ولپه مربی تیم های بوکا جونیورز و ولز سارسفیلد آرژانتین هم بوده است.