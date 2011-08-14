اطلاع رسانی ضعیف زمینه افزایش انتقاد و تخریب جامعه را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله تاجیک صبح شنبه در جلسه شورای هاهنگی روابط عمومی ادارات و نهادهای دولتی شهرستان پاکدشت افزود: اطلاع رسانی ضعیف زمینه افزایش انتقاد و تخریب را در جامعه فراهم می کند و باعث می شود خدمات صورت گرفته دریک دستگاه آن طور که شایسته است به اطلاع عموم نرسد.

وی گفت: دمیدن روحیه امید و نشاط در مردم از هنر روابط عمومی هاست و بهره گیری از هنر روابط عمومی، بسترساز رشد و توسعه نهادها و جامعه می شود.

این مسئول ادامه داد: لازم است مسئولان روابط عمومی ها با آگاهی کامل و خلاقیت، وظایف محوله را به خوبی انجام دهند و به مقوله روابط عمومی با توجه به توسعه علمی و سرعت بالای تحول در روابط عمومی، کارکردهای وسیع این حرفه، پیچیدگی های روابط انسانی و اجتماعی و تغییر مدلهای ارتباطی بیش از پیش توجه کنند.

روابط عمومی ضرورت اجتناب ناپذیر یک سازمان است

وی عنوان کرد: مزیت این شغل سبب شده است که نهاد روابط عمومی دیگر یک کار تشریفاتی و در حاشیه سازمان نباشد، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و در متن اصلی یک سازمان قرار گیرد تا بتوان با افکار سنجی و سنجش مستمر محیط به عنوان مشاوری مطلع در راستا تحقق اهداف مجموعه خود گام بردارد.

تاجیک با اشاره به شایستگی و توانمندی نیروهای شاغل در روابط عمومی ها افزود: مسئولان کارشناس و کارگزار روابط عمومی ها از بهترین نیروهای شاغل در هر سازمان هستند که ضمن برخورداری از انگیزه، تخصص، نشاط و پویایی، افراد با تدبیری هستند که در مسیر کمال سازمان، نقش مهم خود را به خوبی دنبال می کنند.

وی یادآور شد: در گذشته های دور در بحث ارتباطات و ارائه اطلاعات به مردم، دولتها و سازمانها به شکلها و صورتهای مختلف با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کرده و اطلاع رسانی به صورتهای ابتدایی وجود داشته که این نشانگر نوعی تلاش در برقراری ارتباطات و روابط عمومی در آن دوران بوده است.

معاون سیاسی فرماندار پاکدشت اضافه کرد: امروزه با تغییر و تحول وبرنامه ریزی های کلان در روشهای ارتباطی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، اینترنت و رسانه و سایر فناوریها، روابط عمومی به عنوان یک پل ارتباطی عمل می کند.

وی بیان داشت: روابط عمومی از یک سو اطلاعات درست و شفاف دستگاهها را در اختیار مخاطبان و جامعه قرار می دهد و به آنان منعکس می کند و از سوی دیگر مسائل و مشکلات بیرون دستگاه و همانطور افکار عمومی را به مدیران ادارات و سازمانها برای خدمات رسانی منعکس می کند.

روابط عمومی ها بازوی توانمند ادارات هستند

این مسئول افزود: روابط عمومی ها بازوی توانمند ادارات هستند و مردم داری، مردم یاری و هدایت افکار در مسیر اسلامی با تکیه بر اصل امانت داری و رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع از هنرهای آن است.

وی گفت: مدیریت زمان، اخلاق مداری، آموزش و تجهیز به علوم روز در انجام رسالت مهم روابط عمومی ها نقش دارد.

تاجیک، نگاه ابتکاری در این حوزه را در پذیرش اذهان عمومی مهم برشمرد و خواستار اطلاع رسانی مطلوب و مؤثر خدمات ارائه شده دولت توسط روابط عمومی ادارات شد.