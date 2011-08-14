انتقاد بنایی از رویکرد دوگانه دولت در مقوله حجاب و عفاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی در پاسخ به ادعای مطرح شده در ویژهنامه خاتون ضمیمه روزنامه ایران مبنی تحمیل چادر از جانب ناصر الدین شاه به زنان ایرانی تاکید کرد: اگر مبنی بر قیاس تاریخی است خود این آقایان که امروز تاریخ را سند قرار دادهاند باید به شباهت تفکراتشان با رضاخان رسیده باشند چرا که زمانی که رضاخان در پی گسترش مبارزه فرهنگی خود بود با کشف حجاب طرح خود را آغاز کرد.
وی افزود: رویکرد فعلی دولت در مقوله حجاب و انکار روشن جریان انحرافی درخصوص ضرورت وجود این مقوله در جامعه تصویر تفکرات رضاخان را تداعی میکند.
نماینده مردم قم در مجلس در خصوص محتوای ضمیمه روزنامه ایران مبنی بر نگاهی بدعتی به مقوله حجاب گفت: در طول دو دوره فعالیت دولت فعلی بارها ثابت شد که تفکر و اعتقاد دولت بر موضوع حجاب استوار نیست و در طول دورههای زمانی مختلف از این مقوله استفاده ابزاری کرده است.
بنایی رویکرد دولت را در مقوله حجاب طی سالهای گذشته متفاوت ارزیابی و تاکید کرد: پیش از آغاز به کار دولت فعلی در سخنان خود تاکید داشت که به مقوله حجاب اعتقاد راسخ دارد و با پیگیریهای فرهنگی و اجرایی این شاخص را در جامعه به حد مطلوب میرساند و هراز گاهی نیز برای جلب توجه از طیفی خاص مدعی میشد که مشکل امروز جامعه حجاب نیست.
وی با اشاره به دیدار روحانیون با وزیر کشور و فرماندهان ناجا در شروع به آغاز به کار دولت افزود ادامه داد: در جلسات ابتدایی که روحانیون مجلس با دولت در خصوص وضعیت عفاف و حجاب داشتیم بیتوجهی و سهل انگاری در حفظ و ارتقا این شاخص در جامعه مشهود بود و به اکثریت روحانیون مجلس ثابت شد که حساسیتی از جانب دولت برای اجرای این حکم مهم اسلام وجود ندارد.
برخورد دوگانه دولت با مسائل و احکام اسلام
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر برخورد دوگانه دولت با مقوله حجاب گفت: به نظر میرسد در زمانهایی که دولت برای حفظ وجهه خود نیاز به تاکید و حمایت از حجاب دارد این مقوله را به بازی گرفته و از آن دفاع میکند و امروز جریان انحرافی حاضر در آستین دولت برای شروع برنامهای جدید به بدعت گذاری در این مقوله و انکار ضرورت وجود آن در جامعه میپردازند.
بنایی برخورد دولت با مسائل و احکام اسلام را دوگانه توصیف و تصریح کرد: هر زمان که احساس کردند که بیان و تاکید بر احکام دین به نفع آنها است مرید این احکام و مدافع آن شدند و هر زمان شرایط را به گونهای ارزیابی کردند که میتوان با انکار حکم دین وجههای در بین گروهی جلب کنند و یا به حاشیه سازی علیه طیفهای مخالف خود بپردازند منکر احکام شدند.
وی در این خصوص افزود: رویکرد شخص آقای رئیس جمهور در خصوص تفکیک جنسیتی دانشگاهها در مدت زمان کوتاهی با توجه به منافعی که شرایط ایجاب میکرد تغییری قابل توجه داشت و از یک نامه به نامه بعدی شخص ایشان از یک مدافع تفکیک به یک مخالف سر سخت تبدیل شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس رویکردهای فعلی دولت در خصوص امر حجاب را در تضاد قطعی با فراکسیون متبوعش توصیف و تصریح کرد: موضع فعلی دولت در بحث حجاب و عفاف از دیدگاه اصولگرایی مردود و نیازمند جواب و پاسخگویی جدی به این بیحرمتیها است.
جریان انحرافی به دنبال تخریب فرهنگی کشور است
وی بحث حجاب را در جامعه امری ضروری و پسندیده اعلام و تاکید کرد: حجاب در جامعه برای زنان و مردان اصل کلی است و در صورتی که مورد بیتوجهی قرار بگیرد آسیبهای آن غیر قابل جبران است و جریانهایی که امروز به دنبال بدعت در این حوزه هستند و منکر ضرورت این مقوله در جامعه شدهاند از ایجاد چنین آسیبهایی سود میبرند.
وی تصریح کرد: جریان انحرافی امروز با حجاب همان میکند که رضاخان در دوره اصلاحات فرهنگی کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در توضیح دلایل مخالفت جریان انحرافی با مقوله حجاب گفت: سد حجاب ابتدای مقابله در برابر تهاجم فرهنگی است که در صورتی که فرو بریزد تصرف و تخریب فرهنگی جامعه تسهیل میشود.
وی افزود: به نظر میرسد جریان انحرافی که امروز چادر را سبک شمرده است و حجاب و عفاف را مقولهای دور از بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده به دنبال تخریب فرهنگی کشور است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از رویکرد دوگانه دولت در مقوله حجاب و عفاف انتقاد کرد و گفت: دولت حجاب و عفاف را به بازی گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی در پاسخ به ادعای مطرح شده در ویژهنامه خاتون ضمیمه روزنامه ایران مبنی تحمیل چادر از جانب ناصر الدین شاه به زنان ایرانی تاکید کرد: اگر مبنی بر قیاس تاریخی است خود این آقایان که امروز تاریخ را سند قرار دادهاند باید به شباهت تفکراتشان با رضاخان رسیده باشند چرا که زمانی که رضاخان در پی گسترش مبارزه فرهنگی خود بود با کشف حجاب طرح خود را آغاز کرد.
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