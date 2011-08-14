ترویج معارف قرآنی بین دانشجویان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی صبح یکشنبه در محفل صبحی با قرآن در سالن کنفرانس مرکز بهداشت مازندران، قرآن را کتاب هدایت و تعالی بشر دانست و اظهار داشت: این کلام وحی برای هدایت و راهنمایی انسانها نازل شده و مردم را از ضلالت و گمراهی نجات می دهد.

وی با اعلام اینکه قرآن در کشور ما غریب است تصریح کرد: باید قرآن به عنوان فکر و اندیشه برتر در ادارات، دانشگاهها و خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.

بابامحمودی به برگزاری کنگره قرآن و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و بیان داشت: در دیدار با آیت الله جوادی آملی مقدمات اولیه آن انجام شد.

وی ادامه داد: به علت سواد کم بشر نسبت به علوم قرآنی بسیاری از چشمه‌ها و نورانیت قرآن برای بشر امروز گشوده نشد و بشر امروزی از نظر علمی در مقایسه با علم قرآن بسیار عقب است.

وی بیان داشت: بشر درصورتی به معرفت عظیمی قرآنی دست خواهد یافت که بشر پیام هاهی قرآنی را با جان و دل پذیرا باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به شکل گیری کانون عترت در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: این کانون تا کنون با 75 عضو در حال فعالیت است.

حسین جلاهی افزود: باید برنامه ریزی برای فهم در قرآن در جامعه ایجاد شود چرا که در قرآن همه برنامه‌های زندگی دنیوی و اخروی بشر وجود دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد: قرآن را باید با دقت بخوانیم و در آیات آن تدبر و به آن عمل کنیم و تا زمانی که به قرآن در جامعه عمل نشود این کتاب الهی در جامعه مهجور است.