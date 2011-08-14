نسخه جدید وب سایت روزنامه تهران تایمز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی سردبیر تهران تایمز با اعلام این خبر گفت: نسخه جدید وب سایت پرتیراژترین روزنامه ایرانی در دنیای انگلیسی زبان تلاش می کند با ارایه آخرین اخبار و تحلیل ها، مخاطبان بین المللی را در جریان رویدادهای مرتبط با ایران قرار دهد.



وی افزود: این وب سایت که پس از گذشت یک دوره آزمایشی، فعالیت رسمی خود را از روز دوشنبه، 23 مرداد ماه، همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) آغاز می کند، می کوشد ارتباط با خوانندگان روزنامه را به صورت تراکنشی و دوطرفه، بیش از گذشته تقویت کند.



عمویی خاطرنشان کرد: وب سایت جدید شامل بخشهای اصلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، ورزشی و علم و فناوری است. بخش های دیگری هماننند بهداشت و سلامت و آشنایی با دیدنی های ایران از دیگر قسمت هایی است که خوانندگان روزنامه را در جریان آخرین مطالب مرتبط با این حوزه ها قرار می دهد. همچنین بینندگان نسخه آنلاین روزنامه می توانند ضمن ارسال مطلب برای مشارکت در تولید مطالب روزنامه، نظرات خود را نیز ذیل مطالب منتشر شده ارسال کنند.



سردبیر تهران تایمزافزود: وب سایت جدید از امکاناتی همانند نسخه مناسب مشاهده توسط تلفن همراه، خوراک آر.اس.اس و جستجوی پیشرفته برخوردار است. نسخه پی دی اف روزنامه نیز روزانه بر روی سایت منتشر خواهد شد. همچنین سرویس های جدید روزنامه همانند انتشار نسخه آنلاین بر مبنای موقعیت مکانی مراجعان به وب سایت نیز به زودی فعال خواهد شد.



عمویی تصریح کرد: خوانندگان نسخه آنلاین تهران تایمز می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء و بهبود هر چه بیشتر وب سایت روزنامه، از طریق فرم تماس با مای تعبیه شده در وب سایت (به آدرس www.tehrantimes.com) یا ایمیل info@tehrantimes.com با مسئولان روزنامه در میان بگذارند.