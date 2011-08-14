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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

زیپی لیونی:

نتانیاهو واقعیت سیاسی اسرائیل را درک نمی کند

نتانیاهو واقعیت سیاسی اسرائیل را درک نمی کند

رهبر حزب کادیما اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی واقعیت سیاسی این رژیم را درک نمی کند و اقدامات وی اسرائیل را به نابودی می کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، زیپی لیونی اعلام کرد که شناسایی فلسطین در سازمان ملل متحد به نفع این رژیم نیست و بنیامین نتانیاهو مسئول این شکست سیاسی است.

وی افزود: نتانیاهو واقعیت سیاسی اسرائیل را درک نمی کند و وی با مخالفت های خود با مذاکرات سیاسی با فلسطینی ها که حزب کادیما آغازگر آن بود اسرائیل را به نابودی می کشاند.

لیونی گفت: نتانیاهو به جای مذاکره با فلسطینی ها زمینه را برای شناسایی فلسطین در سازمان ملل متحد فراهم کرد و این در حالی است که محافل سیاسی اسرائیل با این مسئله مخالف هستند.

گفتنی است ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 22 یا 23 سپتامبر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواهد خواست که عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد را به عنوان تنها راه برقراری صلح در منطقه به رسمیت بشناسند.

کد مطلب 1382983

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