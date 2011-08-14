به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، زیپی لیونی اعلام کرد که شناسایی فلسطین در سازمان ملل متحد به نفع این رژیم نیست و بنیامین نتانیاهو مسئول این شکست سیاسی است.

وی افزود: نتانیاهو واقعیت سیاسی اسرائیل را درک نمی کند و وی با مخالفت های خود با مذاکرات سیاسی با فلسطینی ها که حزب کادیما آغازگر آن بود اسرائیل را به نابودی می کشاند.

لیونی گفت: نتانیاهو به جای مذاکره با فلسطینی ها زمینه را برای شناسایی فلسطین در سازمان ملل متحد فراهم کرد و این در حالی است که محافل سیاسی اسرائیل با این مسئله مخالف هستند.

گفتنی است ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 22 یا 23 سپتامبر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواهد خواست که عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد را به عنوان تنها راه برقراری صلح در منطقه به رسمیت بشناسند.