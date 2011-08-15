تصاویری دیدنی از ماه در شبهای تابستان/ ماه در میان دو سرباز!

به گزارش خبرگزاری مهر، عکسی که در آن ماه شبیه به بینی گردی که دلقکها می گذارند شده است، ماه شبیه به یک نورافکن در یک شب نروژی، ماه در بین اسلحه دو سرباز مالتی و عبور یک هواپیمای بوئینگ از مقابل ماه از جمله این تصاویر زیبا هستند.

روزنامه لارپوبلیکا، این مجموعه عکسهای دیدنی را که در شبهای تابستان گرفته شده اند در یک گزارش تصویری منتشر کرده است.

ماه شبیه به بینی که دلقکها می گذارند

مرغ دریایی و ماه کامل در تابستان

نور افکن در نروژ

عبور بوئینگ در مقابل ماه

ماه در میان دو سرباز مالتی

با چتر به ماه سفر کن