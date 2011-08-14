سیدمحمدرضا دربندی که اخیراً از سوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان رئیس جدید مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی این سازمان منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم برنامه‌های سابق در این مرکز خبر داد.

وی گفت: مرکز گسترش زبان فارسی به طور کلی در دو حوزه فعالیت می‌کند؛ یکی از این حوزه‌ها رسیدگی به دپارتمان‌ها و کرسی‌های زبان فارسی و کلاس‌هایی است که توسط رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. مرکز ما در این زمینه اقدام به تهیه کتاب‌های درسی، محصولات فرهنگی و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز کرده و می‌کند.

دربندی افزود: کار دوم مرکز گسترش زبان فارسی برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای استادان و دانشجویان خارجی این رشته (زبان فارسی) در کشور است که در این زمینه تاکنون 75 دوره برگزار شده و هفتاد و ششمین دوره هم روز گذشته در شیراز آغاز به کار کرد. مجموعاً هر ساله 4 دوره (3 دوره در تابستان و یک دوره در فاصله میان دو ترم تحصیلی) برگزار می‌شده که این روند ادامه خواهد یافت.

به گفته رئیس جدید مرکز گسترش زبان فارسی برای آموزش هر یک از این دوره‌ها 60 نفر معرفی می‌شوند که این افراد ابتدا در سه سطح مبتدی، متوسط و عالی سطح‌بندی می‌شوند و سپس در یک دوره 25 روزه تحت آموزش زبان فارسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم این دوره‌ها را در شیراز یا اصفهان برگزار کنیم تا فارسی‌آموزان از میراث فرهنگی کشورمان هم استفاده کنند.

دربندی سپس در تشریح برنامه‌های خود برای مرکز گسترش زبان فارسی گفت: یکی از کارهایی که مراحل مقدماتی اجرای آن انجام شده است، راه‌اندازی سایت آموزش زبان فارسی در فضای مجازی با عنوان «فارسی‌آموز» است.

رئیس جدید مرکز گسترش زبان فارسی ادامه داد: فارسی‌آموز در این سامانه به صورت آفلاین زبان فارسی را یاد می‌گیرد و به صورت آنلاین کار رفع اشکال را با حضور مجازی استاد انجام می‌دهد.

وی گفت: کار دیگری که در دست اقدام است و فکر می‌کنیم با اجرای آن یکی از مشکلات اساسی در حوزه آموزش زبان فارسی برای فارسی‌آموزان خارجی رفع می‌شود، طراحی و راه‌اندازی «قلم الکترونیک متن‌خوان» است.

دربندی در توضیح این طرح، با بیان اینکه اغلب استادان زبان فارسی که با مرکز گسترش زبان فارسی در خارج از کشور همکاری دارند، ایرانی نیستند و عموماً لهجه دارند، تاکید کرد: به خاطر این مسئله، دانشجویان خارجی، فارسی را با لهجه آن استاد یاد می‌گیرند نه الزاماً با لهجه فارسی معمول در کشور ما.

رئیس مرکز گسترش زبان فارسی گفت: برای حل این معضل از قلم‌های الکترونیک متن‌خوان استفاده خواهیم کرد؛ عملکرد این قلم‌ها به این ترتیب است که دانشجو بعد از اینکه استادش متن کتاب را برایش خواند، قلم را روی همان متن می‌کشد و با این کار، متن با لهجه فارسی و رایج در کشور ما برای او قرائت می‌شود.

وی تاکید کرد: کار سخت‌افزاری مربوط به استفاده از این قلم برای فارسی‌آموزان خارجی انجام شده و یک هیئت علمی در حال انتخاب و تدوین کتاب‌های دسی هستند و به محض اعلام و تعیین این کتاب‌ها، قلم‌های مذکور برای استفاده در نقاط مورد نیاز در خارج از کشور ارسال خواهد شد.

دربندی با اشاره به فعالیت حدود 300 دپارتمان و کرسی و بخش زبان فارسی مرتبط با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور افزود: در هر یک از این واحدها به طور متوسط حدود 100 نفر مشغول یادگیری زبان فارسی هستند و مجموعاً 30 هزار نفر هستند و به همین تعداد هم افراد در رایزنی‌های ما یا به طور آزاد و داوطلبانه، زبان فارسی را یاد می‌گیرند و لذا جامعه هدف ما برای استفاده از این قلم‌ها در سراسر جهان حدود 60 هزار نفر خواهد بود.