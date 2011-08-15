سید عبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر در واکنش به رتبه بندی ایرلاینها گفت: دولت نباید ایرلاینها را رتبه بندی کند و در هیچ کشوری هم سازمانی دولتی ایرلاینها را رتبه بندی نمی کند.

وی افزود: میزان رضایت مشتری از یک ایرلاین، بهترین معیار برای رتبه بندی است، زیرا اگر ایرلاینی خدمات مناسبی نداشته باشد ناخودآگاه استقبال از آن کمتر می شود بنابراین تعداد پروازهای آن هم کاهش می یابد پس ضرورتی برای رتبه بندی و یا سلب امتیاز برای پروازهای خارجی نیست.

رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی اجرای چنین طرحهایی را بی مورد دانست و بیان کرد: مشکل ایرلاینها و خدمات دهی آنها با این طرحها حل نمی شود بلکه باید هزینه های متغیری که به ایرلاینها وارد می شود را کنترل کرد.

موسوی درباره احتمال نقدی شدن پرداخت نرخ سوخت ایرلاینها اظهار داشت: در تمامی کشورها ایرلاینها نرخ سوخت را پس از گذشت حدود 10 روز تا یکماه می پردازند و این موضوع در دنیا یک عرف محسوب می شود؛ مگر اینکه پرواز فوق العاده ای پیش بیاید که در این صورت باید به سرعت هزینه ها پرداخت شود.

وی با بیان اینکه به این کار نسیه فروشی نمی گویند، اظهار داشت: 300 میلیارد تومان بدهی ایرلاینها براساس قیمتهای جدید سوخت است در صورتی که ایرلاینها پینشهاد داده اند که قیمت سوخت مانند دیگر کشورها مقایسه ای شود و یا اینکه قیمت بلیت هواپیما تا 40 درصد افزایش یابد که البته با پیشنهاد دوم موافقت نشده و پیشنهاد اول در حال بررسی است.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی بااعلام اینکه اگر با نرخ مقایسه ای محاسبه شود قیمت سوخت هواپیما به حدود 200 تومان می رسد، افزود: اگر با نرخ 400 تومانی محاسبه را ادامه بدهند رقم بدهی ها به هزار میلیارد تومان هم می رسد درحالی که باید هزینه ایرلاینها را کاهش داد تا این مشکلات برطرف شود.

موسوی بااشاره به تاثیرنوسانات نرخ ارز بر مشکلات مالی ایرلاینها، گفت: اغلب شرکتهای هواپیمایی حتی یک سنت هم درآمد ارزی ندارند، زیرا خارجی ها از ایرلاینهای ایرانی استفاده نمی کنند؛ بنابراین درآمد ارزی هم به دست نمی آید، این درحالی است که شرکتها برای خرید قطعات و یا به کارگیری نیروهای متخصص باید ارز بپردازند.

وی افزود: اما نوسانات نرخ ارز باعث شده است که هربار یک قیمت برای خرید ارز پرداخت شود و این درحالی است که نمی توان قیمت بلیت را تغییر داد و به اجبار ثابت است.

وی به شرکت های هواپیمایی در دیگر کشورها اشاره کرد و اظهار داشت: شرکتهای خارجی با کوچکترین نوسان قیمتی درسوخت، آن را در قیمت بلیت لحاظ می کنند.