اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای احداث کشتارگاه صنعتی سراب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کشتارگاه تا کنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: این کشتارگاه در زمینی به مساحت یک هزار و 600 متر مربع و با ظرفیت کشتار دو هزار قطعه در ساعت در حال احداث است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال صرف خواهد شد، اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح برای 50 نفر شرایط شغلی فراهم می شود.

دادخواه اضافه کرد : این مرکز علاوه بر این شهرستان به شهرهای همجوار استان نیز ارائه خدمات خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی جهت صدور مجوز پرورش طیوردر سراب وجود ندارد، افزود: شهرستان سراب مستعد پرورش دام و طیور بوده و در این راستا نیازمند مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی هستیم.

سراب رتبه نخست تولید شیر در آذربایجان شرقی را دارد

دادخواه با بیان اینکه شهرستان سراب در تولید شیر خام رتبه نخست استانی را داراست، گفت: درفصول پرتولید سال روزانه بیش از 305 تن شیر از سوی دامداران سرابی به بازارهای مصرف در استان و سایر شهرستانهای کشور ارسال می شود.

وی جمعیت دامی شهرستان سراب را بیش از 300 هزار راس گوسفند و 60 هزار راس گاو اعلام کرد و افزود: در حال حاضر شش داروخانه دامی، 12 دفتر اشتغال به امور درمان و چهار مرکز مایه کوبی به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات دامپزشکی مشغول هستند.

رئیس شبکه دامپزشکی سراب کمبود نیروی انسانی و فرسودگی ساختمان اداری را از مهمترین مشکلات این اداره برشمرد و خواستار رسیدگی مسئولان استانی به این موضوع شد.