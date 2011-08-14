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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

موسوی نسب به مهر خبر داد:

دانش آموزن اتباع خارجی مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت

دانش آموزن اتباع خارجی مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت: دانش آموزن اتباع مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت.

عیسی موسی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانش آموزن اتباع مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت و ثبت نام آنها طبق روال پیش می رود.

وی اظهار داشت: شیوه نامه ثبت نام دانش‌آموزان افغانی غیرمجاز نیز که در طرح ساماندهی ملی اتباع شرکت کرده‌اند، هفته آینده به آموزش و پرورش ارسال می‌ شود.

این مسئول ادامه داد: تکلیف اتباع غیرمجازی که در طرح ساماندهی غیرمجازین شرکت کرده اند، مشخص شده و برگه‌ خروج دریافت کرده‌اند.

وی بیان کرد: این افراد با هماهنگی آموزش و پرورش تا زمان خروجشان در نهضت سوادآموزی برای آموزش، ساماندهی و ثبت ‌نام خواهند شد.

موسوی نسب افزود: هدف از اجرای این کار این است که اتباع غیرمجاز تا زمان خروج از ایران از تحصیل محروم نشوند و از آموزش در نهضت سوادآموزی بهره مند شوند.

کد مطلب 1382998

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