دانش آموزن اتباع خارجی مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت

عیسی موسی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانش آموزن اتباع مجاز مشکل ثبت نام نخواهند داشت و ثبت نام آنها طبق روال پیش می رود.

وی اظهار داشت: شیوه نامه ثبت نام دانش‌آموزان افغانی غیرمجاز نیز که در طرح ساماندهی ملی اتباع شرکت کرده‌اند، هفته آینده به آموزش و پرورش ارسال می‌ شود.

این مسئول ادامه داد: تکلیف اتباع غیرمجازی که در طرح ساماندهی غیرمجازین شرکت کرده اند، مشخص شده و برگه‌ خروج دریافت کرده‌اند.

وی بیان کرد: این افراد با هماهنگی آموزش و پرورش تا زمان خروجشان در نهضت سوادآموزی برای آموزش، ساماندهی و ثبت ‌نام خواهند شد.

موسوی نسب افزود: هدف از اجرای این کار این است که اتباع غیرمجاز تا زمان خروج از ایران از تحصیل محروم نشوند و از آموزش در نهضت سوادآموزی بهره مند شوند.