مترو به اسلامشهر می رسد/ اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مترو از دو مسیر خط 1 و 3 به اسلامشهر می رسد که یکی از آنها در نهایت به پرند خواهد رسید و دیگری از کمربندی جنوب غرب تهران وارد اسلامشهر می شود.

وی افزود: امتداد خط 1 هم اکنون تا حرم مطهر امام (ره) و کهریزک رسیده و امتداد آن با ساخت ایستگاه واوان پس از عبور از فرودگاه بین المللی امام خمینی به شهر جدید پرند خواهد رسید.



آرام یادآور شد: این خط دسترسی به فرودگاه بین المللی امام از تهران را میسر می کند بسیار حائز اهمیت است و ایستگاه پرند نیز به دلیل انبوه سازیهایی که هم اکنون در این شهر صورت می گیرد، بسیار موثر خواهد بود.



وی ادامه داد: خط دیگر نیز که از شمال شرق و از ازگل آغاز شده پس از عبور از میدانهای ولی عصر، منیریه و راه آهن به کمربندی آزادگان رسیده و وارد اسلامشهر خواهد شد.



شش ایستگاه در اسلامشهر ایجاد می شود



فرماندار اسلامشهر بیان کرد: میدان قائم، سر قائمیه، سر نوری، میدان نماز، شاطره و چهاردانگه شش ایستگاه مترو در اسلامشهر خواهند بود.



وی گفت: هم اکنون مطالعات اجرایی این پروژه انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.



اختصاص 30 میلیارد تومان به متروی اسلامشهر



غلامحسین آرام در ادامه از اختصاص بودجه به متروی اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: با تصویب مجلس و دولت 30 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده که با تخصیص به موقع پروژه در زمان خودش اجرایی خواهد شد.



وی اظهار امیدواری کرد: با ورود مترو به اسلامشهر پیشرفت و توسعه شهرستان بیش از پیش برای شهروندان محسوس شود.