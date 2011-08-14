تشکیل کلاسها در نوبت صبح موجب افزایش کیفیت آموزشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح یکشنبه در جلسه ای با روسای آموزش و پرورش سراسر استان هرمزگان، بیان داشت: بازخورد اقدامات بنیادی در آموزش و پرورش هرمزگان مشهود است که این مهم متاثر از نگاه برنامه محور به این مجموعه حساس است و به طور قطع برنامه محوری و حرکت در چارچوب اصول هدفگذاری شده بدون نتیجه نیست و خروجی این نگاه دستاوردهای است که امروزه در بخش های مختلف شاهد آن هستیم.

وی تصریح کرد: آنچه مبنای این موفقیتهاست توجه جدی و مبنایی به سیاستهای کلان و راهبردی برپایه مشارکت فعال همه عوامل دست اندرکاراست که با باورعمیق در این عرصه تلاش شبانه روزی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در همین راستا با اشاره به برخی اهداف کلان در فراهم کردن زمینه رشد و تعالی آموزش و پرورش، به فرازی از موفقیتهای اخیر آموزش و پرروش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آموزش و پرورش هرمزگان بر اساس شاخصهای کلان توسعه در هردو بخش آموزشی و پرورشی هدفگذاری مبتنی بر برنامه را به جد عملیاتی کرده و در این مسیر روند افتخار آفرینی آن رو به گسترش است.

وی تصریح کرد: در این راستا امروزه افتخارآفرینی دانش آموزان هرمزگانی از عرصه استانی به ملی و از ملی به فراملی رسیده که مدال نقره المپیاد جهانی زیست شناسی بیانگر این مدعاست.

به گفته آخوندی موفقیت دانش آموز ممتاز"احمد وفاییان" در المپیاد جهانی زیست شناسی کشور تایوان، نشان داد در سایه رشد شاخصهای آموزشی، توانمندی بالقوه دانش آموزان هرمزگانی قابلیت به فعل در آمدن را به خوبی دارد که این مهم می تواند حتی یک عرصه بین المللی نیز باشد.

وی تاکید کرد: روند مقایسه ای میزان قبولی در آزمونهای سراسری و کسب رتبه های زیر یک هزار، دو رقمی و تک رقمی منطقه ای به خوبی نشان می دهد چنانچه زمینه بروز استعدادهای فراهم شود هرمزگانیها به خوبی می توانند شایستگی خود را به منصه ظهور برسانند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد: برای نیل به این هدف هر آنچه راکه در توان داشته بکار گرفته ایم تا زمینه شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این توسعه پایگاههای کنکور، اجرای اردوهای علمی، طرح زیارت و ...آثار خود را در رشد میزان قبولی دانش آموزان نشان داده که به خوبی بیانگر موفقیت در برنامه های اجرایی است.

این مقام مسئول همچنین ازاهتمام جدی در اجرای طرح تشکیل کلاسها در نوبت صبح خبر داد و گفت: در این راستا مدیران باید اهتمام جدی خود را بکار گیرند تا با استفاده ازهمه ظرفیتها، این مهم نیز که تاثیر بسزایی در کیفیت آموزشی داردعملیاتی شود.

آخوندی در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات سازمانی و تشکیل معاونت سوادآموزی، خطاب به روسای آموزش و پرورش تاکید کرد: توجه جدی به امر سوادآموزی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود در این امرمهم مورد تاکید جدی است که باید مورد امعان نظر همه باشد.

به گفته وی حتی وجود یک بیسواد هم شایسته جامعه ما نیست و همه در مقابل آن مسئول هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش تاکید کرد: این ماموریت منحصر به یک مجموعه نیست و روند همکاری با معاونت سواد آموزی را در همه بخشها به جد رصد خواهم کرد.

وی با تشریح روند برنامه ها برای پوشش جمعیت هدف در این بخش ( 10تا 49سال ) بیان کرد: در این راستا نباید حتی یک بیسواد هم باقی بماند.

آخوندی همچنین بااشاره به مزایای بیمه طلایی فرهنگیان از پوشش فراگیر این بیمه ویژه بازنشستگان خبر داد و گفت: دغدغه این افراد که سرمایه های بزرگ آموزش و پرورش هستند برطرف شد و تمام بازنشستگان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از مزایای این بیمه استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین از افزایش مدارس قرآنی در سال جدید خبر داد و گفت: 245مدرسه در اجرای این طرح معنوی مشارکت فعال داشتند که امسال این عدد به دوبرابر افزایش خواهد یافت.

وی آثار توسعه چنین بستری را شناسایی و پرورش نخبه های قرآنی عنوان کرد و گفت: نتایج درخشان مسابقات کشوری در دوبخش خواهران و برادران نشان بارزی از سرمایه گذاری دارد که در صورت توسعه قطعا می تواند افتخارات بیشتری را نصیب آموزش و پرروش استان کند.