"صد سال به این سالها" نیمه دوم سال اکران عمومی می شود

مرتضی شایسته در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما اصلاحاتی که اعلام شده بود را اعمال کردیم و نسخه ای از فیلم را در اختیار معاون سینمایی قرار دادیم. در صوت تایید ایشان، فیلم در پاییز اکران عمومی می شود. اما هنوز گروه سینمایی آن مشخص نشده است.

سیدعلیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی در گفت‌وگویی درباره نمایش فیلم "صد سال به این سال‌ها" عنوان کرده، اصلاحات فیلم اعلام شده ولی هنوز زمان اکران کار مشخص نیست. باید اصلاحات لازم انجام شود تا ان‌شاءالله پروانه نمایش فیلم صادر شود.

اولین اکران "صد سال به این سال‌ها" در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر بود. این فیلم داستان زنی به نام ایران را روایت می‌کند که زندگی او از سال‌های قبل از انقلاب تا زمان حال روایت می‌شود.

در این فیلم پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، رضا کیانیان، بهاره افشاری، امیرحسین آرمان و نگار جواهریان به ایفای نقش می‌پردازند.

