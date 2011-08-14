برتری صبای قم برابر مهر ملایر در راه آمادگی حضور در لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور روزهای آغازین شهریورماه برگزار میشود و طی آن تیم فوتسال صبای قم در نخستین بازی خود در لیگ سیزدهم در قم برابر تیم مدعی و مطرح پرسپولیس تهران قرار میگیرد.
صبای قم که با تغییرات زیادی وارد لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور شده است، در فصل جدید تغییرات زیادی در کادر فنی و بازیکنان خود ایجاد کرده است و در دیداری تدارکاتی موفق شد تیم مهر ملایر را با نتیجه پر گل 15 بر 2 شکست دهد.
زمان زیادی به آغاز سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باقی مانده است و در این فرصت کادر فنی تیم فوتسال صبای قم تلاش میکنند با برنامهریزی منسجم تیم خود را برای حضور در جام سیزدهم آماده کنند.
تیم فوتسال صبای قم با حضور سیدمهدی غیاثی به عنوان سرمربی، سرپرستی مهدی جعفرییگانه و حضور حسین گنجیان به عنوان مربی و مربی بدنساز برای حضور در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور آماده می شود.
برنامه بازیهای فصل جدید لیگ برتر نیز مشخص شده است و بر اساس این برنامه، تیم فوتسال صبای قم در نخستین هفته سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، روز هشتم شهریور ماه در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم میزبان تیم فوتسال پرسپولیس تهران از تیمهای مدعی این فصل لیگ برتر فوتسال است.
این در حالی است که حرکت برای آمادهسازی تیم صبای قم در مقایسه با سایر تیمهای لیگ برتری از خرداد ماه امسال آغاز شد و با حمایت بیدریغ باشگاه صبای قم، تیم فوتسال صبای قم با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه برای لیگ سیزدهم آماده میشود.
مروری بر وضعیت صبای قم نشان میدهد که در حال حاضر بیشتر نفرات تیم فوتسال صبای قم را نفرات بومی تشکیل میدهند و این دقیقا همان موضوعی بود که فوتسال قم در سالهای اخیر به دنبال آن بود که قم در لیگ برتر تیمی داشته باشد که در حد امکان بیشتر تشکیلات آن را نفرات قمی تشکیل دهند.
این سومین فصلی است که نماینده قم در لیگ برتر فوتسال بیشتر با نفرات بومی در لیگ شرکت میکند و کمتر از بازیکن غیربومی استفاده میکند زیرا با توجه به بازیکنان توانمند و مربیان با دانشی که در قم وجود دارند، قم به عنوان صادرکننده مربی و بازیکن یکی از قطبهای اصلی فوتسال باشگاههای کشور محسوب می شود.
گفتنی است: سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از روز هشتم شهریورماه با شرکت 14 تیم برگزار می شود و نماینده قم برای نخستین بار با نام صبا در این دوره از رقابت ها به مصاف حریفان میرود.
با 15 گل رقم خورد/
برتری صبای قم برابر مهر ملایر در راه آمادگی حضور در لیگ برتر فوتسال
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال صبای قم در راه کسب آمادگی برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به مصاف مهر ملایر رفت و حریف خود را شکست داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور روزهای آغازین شهریورماه برگزار میشود و طی آن تیم فوتسال صبای قم در نخستین بازی خود در لیگ سیزدهم در قم برابر تیم مدعی و مطرح پرسپولیس تهران قرار میگیرد.
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