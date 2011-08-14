خبرنگاران در توسعه جامعه اثرگذار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا البرزی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان در فرمانداری بهشهر با تاکید بر آموزش های لازم در امر خبرنگاری اظهار داشت: آموزش لازمه کار خبرنگاری است، چرا که توسعه جامعه در گرو توسعه خبر و خبرنگاری است و هر چه خبرنگاران به علم خبرنگاری واقف باشند، پیشرفتهای بیشتری در این امر حاصل می شود.



وی افزود: توسعه کشور ما به کار گروهی در خبر گره خورده است و با توسعه همگانی در اطلاع رسانی پیشرفت حاصل می شود.



البرزی یادآور شد: اتحاد، وحدت و اتخاذ تدابیر لازم در مواقع مهم و حساس، از جمله وظایف خحبرنگاران است که باید بدرستی انجام شود.



فرماندار بهشهر افزود: خبرنگاری کار حساسی است که در آن انگیزه ، عشق به کار و دارا بودن فن خبرنگاری از اصول مهم است و در همین راستا خبرنگاران نیز باید مطالبات مردم را اطلاع رسانی کنند.



وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از مدیران و روسای ادارات با فقر اطلاعاتی در حوزه خود مواجه هستند بیان داشت: مصاحبه نکردن برخی از مدیران، دلیل بر عدم اطلاع درست از برنامه ها و پروژه هاست که بارها گوشزد شده است.



البرزی گفت: متاسفانه این مدیران نه تنها در مواجهه با خبرنگاران، بلکه برای اطلاع رسانی به فرمانداری نیز با این مشکل مواجه اند و مدیران استانی نباید اجازه دهند که چنین مسائلی در شهرستان ها باشد.



وی افزود: مدیران باید اطلاع رسانی درست و روشن از دستگاه خود داشته و اطلاع رسانی را منوط به اجازه گرفتن از مقام مافوق خود در استان ندانند.