به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیتسبورگ تریبون، داگ کیرشنر رئیس برنامه مطالعات اجتماعی دبیرستان سنت کلیر اظهار داشت: اگر بخواهیم دانش آموزان ما در آینده مشکلاتی را حل کنند باید درک قوی از ادیان جهان داشته باشند.

این موضوع درسی اخیرا به برنامه درسی دانش آموزان افزوده شده و در ترم آینده آنها با یک مطالعه تحلیلی از اسلام در کلاس مطالعات خاورمیانه و آسیا رو به رو می شوند.

براساس اظهارات کیرشنر این دوره آموزشی شبیه تمام دروس دیگر است. دانش آموزان در این دوره مشاهده خواهند کرد که چگونه سیاست، اقتصاد و فرهنگ باهم ترکیب شده اند.

در دبیرستان گرینزبورگ دانش آموزان از مقطع ششم مطالعات خود را درباره جنگهای صلیبی به عنوان بخشی از مطالعات بین المللی خود آغاز می کنند اما قرار است از این پس در مقطع یازدهم آنها بر پنج دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندوئیسم تمرکز کنند.

براساس اظهارات باب لهمان آموزگار مطالعات اجتماعی در این دبیرستان، این درسها کاملا برای آنها جدید است، آنها ممکن است با مسیحیت و حتی یهودیت آشنا باشند اما در واقع بسیاری از آنها هیچ مسلمانی را از نزدیک نمی شناسند.

از زمان حملات یازدهم سپتامبر مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده می شوند نسبت به فرسایش حقوق مدنی خود معترض هستند چرا که بسیاری از آنها اعتقاد دارند باورهای دینی آنها به واسطه ستادهای ضد اسلامی رسانه ای و سیاسی تیره و تار جلوه داده می شوند.

نتایج تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که بیشتر آمریکاییها اطلاعات اندکی درباره مسلمانان و یا دین اسلام دارند.

تحقیقات اخیری که در مؤسسه تحقیقات گالوپ انجام شده نشان می دهد که 43 درصد از آمریکاییها نسبت به مسلمانان متعصب هستند.

مقامات آموزشی که با پرسشهای بسیاری درباره شیوه نگاه این درسها به اسلام رو به رو هستند اظهار می دارند که این درسها بر تاریخ تمرکز می کند.

کلودیا گالات معاون رئیس دبیرستان گرینزبورگ در امور آکادمیک اظهار داشت: ما به دانش آموزان تصویر واضحی از نظامهای اعتقادی دنیا ارائه می دهیم.

این درحالی است که مقامات آموزش تصریح کرده اند حملات یازدهم سپتامبر یک عامل مهم برای ارائه این برنامه درسی در مدارس بوده است.

تیم الر سخنگوی دپارتمان آموزش ایالتی اظهار داشت: تصمیم درباره برنامه های درسی مدارس در سطح منطقه ای اتخاذ می شود. اگرچه تأثیرات یازدهم سپتامبر در این تصمیم بی اثر نبوده است.