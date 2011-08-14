همایش بزرگ پیاده روی در اسلامشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام صبح یکشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان اظهار داشت:ما باید زمینه را جهت ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی فراهم کنیم و تلاش می کنیم در سطح اسلامشهر مسیر ثابتی را جهت این امر به مردم معرفی می کنیم تا پیاده روی های خانوادگی در آنجا برگزار شود.

وی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته این همایش عظیم هم از لحاظ اهدای جوایز در کشور رکورد دار خواهد شد و به صورت مستقیم از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

آرام یادآور شد: شهرستان اسلامشهر دارای جمعیت جوانی است و دارای استعدادهای فراوانی در حوزه های مختلف از جمله ورزش قهرمانی است.

جوانان اسلامشهر مستعد هستند

وی گفت: حضور جوانان اسلامشهری در تیم های ملی در رشته های مختلف ورزشی موید این امر است که اگر نگاه ویژه ای به ورزش شهرستان شود حتماْ نتایج و ثمرات بسیار خوبی گرفته خواهد شد.

آرام عنوان کرد: با یک اعتبار کم ما شاهد بودیم در شهرستان اسلامشهر یک تیم والیبال بانوان در سطح کشور افتخار افرید و مطمئن هستیم که اگر این حمایت ها به همراه یک برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد، این موفقیت ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.

اسلامشهر چندین پایگاه قهرمانی دارد

وی گفت : هم اکنون شهرستان اسلامشهر دارای چندین پایگاه قهرمانی است که آمادگی داریم در رشته های دیگر نیز این پایگاهها را افزایش دهیم.

فرماندار اسلامشهر تصریح کرد: خانواده ها به دنبال مکان و فضای سالم هستند که فرزندانشان را جهت ورزش و تفریح به آنجا بفرستند و اگر چنین فضایی ایجاد شود بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه حل خواهد شد ، سلامت روح و جسم نیز یکی دیگر از ثمرات بستر سازی جهت ورزش است.