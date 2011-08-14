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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

همایش بزرگ پیاده روی در اسلامشهر برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده روی در اسلامشهر برگزار می شود

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلامشهر گفت: در آینده نزدیک یکی از بزرگترین همایشهای پیاده روی خانوادگی کشور را در سطح شهرستان برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  غلامحسین آرام صبح یکشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان اظهار داشت:ما باید زمینه را جهت ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی فراهم کنیم و تلاش می کنیم در سطح اسلامشهر مسیر ثابتی را جهت این امر به مردم معرفی می کنیم تا پیاده روی های خانوادگی در آنجا برگزار شود.

وی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته این همایش عظیم هم از لحاظ اهدای جوایز در کشور رکورد دار خواهد شد و به صورت مستقیم از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

آرام یادآور شد: شهرستان اسلامشهر دارای جمعیت جوانی است و دارای استعدادهای فراوانی در حوزه های مختلف از جمله ورزش قهرمانی است.

جوانان اسلامشهر مستعد هستند

وی گفت: حضور جوانان اسلامشهری در تیم های ملی در رشته های مختلف ورزشی موید این امر است که اگر نگاه ویژه ای به ورزش شهرستان شود حتماْ نتایج و ثمرات بسیار خوبی گرفته خواهد شد.

آرام عنوان کرد: با یک اعتبار کم ما شاهد بودیم در شهرستان اسلامشهر یک تیم والیبال بانوان در سطح کشور افتخار افرید و مطمئن هستیم که اگر این حمایت ها به همراه یک برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد، این موفقیت ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.

اسلامشهر چندین پایگاه قهرمانی دارد

وی گفت : هم اکنون شهرستان اسلامشهر دارای چندین پایگاه قهرمانی است که آمادگی داریم در رشته های دیگر نیز این پایگاهها را افزایش دهیم.

فرماندار اسلامشهر تصریح کرد: خانواده ها به دنبال مکان و فضای سالم هستند که فرزندانشان را جهت ورزش و تفریح به آنجا بفرستند و اگر چنین فضایی ایجاد شود بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه حل خواهد شد ، سلامت روح و جسم نیز یکی دیگر از ثمرات بستر سازی جهت ورزش است.

کد مطلب 1383008

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