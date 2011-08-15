ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: از طرف سازمان صدا و سیما تمایلی برای تبدیل فیلم سینمایی" شور شیرین" به مجموعه تلویزیونی وجود دارد. البته ابتدا باید نسخه سینمایی فیلم در جشنواره به نمایش درآید و بعد اقدامات لازم برای پخش مجموعه تلویزیونی "شور شیرین" صورت گیرد.

وی ادامه داد: قرار است یک مجموعه 5 قسمتی تولید شود و مذاکراتی هم با شبکه یک سیما برای پخش مجموعه صورت گرفته است. جهانگیر میرشکاری صداگذاری سریال را به پایان رسانده اما احتمالا قسمتهایی دوباره فیلمبرداری می‌شود. چون زندگی شهید کاوه امکان پرداخت بسیاری دارد و می‌توان داستان فیلم را گسترش بیشتری داد.

اصغری افزود: تدوین نسخه سینمایی"شور شیرین" توسط حسن ایوبی به پایان رسیده است. صداگذاری و تروکاژهای کامپیوتری فیلم نیز به تازگی آغاز شده است. همچنین قرار است بعد فیلم‌های سینمایی"کبودی یاس" و "شور شیری" پروژه سینمایی دیگری در ارتباط با شهید شوشتری یکی دیگر از شهیدان بزرگوار تولید شود که در حال حاضر زیر نظر جواد اردکانی در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد.

سردار سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری در سال 1327 در روستای سر ولایت شهرستان نیشابور به دنیا آمد. فرماندهی لشگر پنج قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه بخشی از مسئولیت‌های این شهید والامقام است. وی از اول فروردین 88 با حفظ سمت، فرماندهی قرارگاه قدس زاهدان را عهده دار شد. سردار شوشتری 27 مهرماه سال 1388 در حمله تروریستی به شهادت رسید.

