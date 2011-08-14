یادواره شهیده "نسرین افضل" در شهرستان پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره به همت بسیج خواهران حضرت زینب(س) و فرمانداری شهرستان پیشوا برگزار شد.

فرماندار شهرستان پیشوا در این یادواره اظهار داشت: فرهنگ جهاد و شهادت موجب شد تا هشت سال دفاع مقدس با پیروزی سپری شود و امروز هم نشان رشادت و این پیروزی، شهدا و یاد و خاطره آنهاست.

بهرام ستاری افزود: دشمنان نظام اسلامی طی 30 سال توطئه کردند تا فرهنگ شهادت را از جامعه اسلامی بگیرند، اما یاد و خاطره شهدا و طی کردن مسیر پرافتخار آنان، هر روز بر روحیه جوانان می ‌افزاید.

گفتنی است شهیده نسرین افضل مسئولیت تبلیغ و انتشارات سپاه مهاباد را عهده‌دار بود که در دهم تیر ماه 61 در مهاباد به شهادت رسید.