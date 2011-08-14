16 شهرک صنعتی در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کاظمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران وسعت فاز عملیاتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را 2 هزار و 305 هکتار عنوان کرد و افزود: وسعت زمین‌های صنعتی در استان یک‌هزار و 541 هکتار است.

وی تعداد شهرک‌های صنعتی دارای آب و برق را 13 شهرک عنوان کرد و افزود: آب تأمین شده برای موارد مذکور 372 لیتر در ثانیه و میزان برق تأمین شده نیز 248 مگاوات است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان تعداد شهرک‌های دارای گاز را 8 مورد عنوان کرد و گفت: همه این شهرک‌ها در سال گذشته از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند.

کاظمی با یادآوری اینکه تعداد شهرک‌های دارای شبکه جمع‌آوری فاضلاب دو شهرک است، افزود: 9 شهرک دارای تلفن ثابت و همچنین تصفیه‌خانه‌های سه شهرک نیز به بهره‌برداری رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه ‌هزار و 120 واحد صنعتی در شهرک‌های استان مستقر است، ادامه داد: در صورت تکمیل همه واحدها و بهره‌برداری از آنها پیش‌بینی اشتغال 30 هزار و 508 نفر خواهد بود و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های موجود حدود 16 هزار و 858 میلیارد ریال است و تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده و دارای پروانه نیز 554 واحد است.

وی افزود: در 4 ماهه نخست سال گذشته تعداد قراردادهای منعقد شده 30 مورد است و این مورد در 4 ماهه اول سال‌جاری 76 مورد است که با 153 درصد رشد همراه بوده است.

با یادآوری اینکه تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در 4 ماهه نخست سال گذشته 25 واحد بوده است، عنوان کرد: این تعداد با رشد 184 درصدی در سال‌جاری به 71 واحد رسیده است.

کاظمی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در 4 ماهه نخست سال گذشته را 279 میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: این رقم در چهارماه اول سال‌جاری با رشد 217 درصدی همراه بوده و به 787 میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به درآمدهای وصولی شرکت‌های صنعتی در استان زنجان گفت: در 4 ماهه نخست سال گذشته 11 میلیارد و 903 میلیون و 143 ریال درآمدهای وصولی بوده است که در 4 ماهه اول امسال این رقم با رشد 127 درصدی به 27 میلیارد ریال رسیده است.