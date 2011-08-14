وضعیت تحصیلی معلولان هرمزگان جهش قابل توجهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن استاد پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه تمام سعی انجمن معلولان از ابتدای اخذ مجوز فعالیت تشویق و ترغیب معلولان به ادامه تحصیل بوده است، گفت: امروز شاهد جهش قابل توجهی در امر تحصیلات معلولان در استان هستیم.

وی با بیان اینکه دغدغه راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکلهای غیر دولتی معلولان از سال 73 به بعد در هرمزگان وارد فاز پویا و جدیدی شده، اظهار داشت: در همین راستا در سال 76 سرانجام پس از تلاشها و پیگیریهای مداوم توانستیم شعبه‌ انجمن معلولان ایران را در بندرعباس تاسیس کنیم.

وی با بیان اینکه در دهه 70 مسئولان آن گونه که باید درک درستی از تشکیلات غیردولتی در بخش معلولان نداشتند، ابراز داشت: شاید یکی از دلایل طولانی شدن پروسه راه‌اندازی شعبه انجمن معلولان بندرعباس نیز همین امر باشد.

رئیس هئیت مدیره جامعه معلولان بندرعباس ادامه داد: در سال 78 نیز انجمن معلولان بندرعباس موفق به راه‌اندازی انجمن افراد ضایعه نخاعی شد.

به گفته استاد، هدف از فعالیت انجمنهای مذکور ارتقا سطح کیفی زندگی معلولان در استان است.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 78 آمار ترک تحصیل در بین معلولان فلج اطفال در استان بسیار نگران کننده بود، یادآور شد: در حال حاضر کمتر فرد معلولی بین سنین 18 تا 30 سال در بندرعباس پیدا می‌شود که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد.

استاد که رئیس هیئت مدیره انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان نیز است از این امر به عنوان جهشی در امر تحصیل و امور فرهنگی معلولان استان یاد کرد و افزود: به جرات می‌توان گفت در پی آغاز شدن فعالیتهای انجمن‌های غیردولتی دید بسیاری از معلولان با توجه به خارج شدن از انزوا نسبت به زندگی و اجتماع تغییر کرده است.

به گفته وی یکی از اهداف بنیادین و اساسی انجمنها و تشکلهای غیردولتی ارتقای کیفی و تعالی بخشی به زندگی و فرهنگ معلولان در قالب مهندسی فرهنگی است که مد نظر مقام معظم رهبری است.

استاد ادامه داد: فعالیتهای کلی تشکیلات جامعه معلولان ایران و شعبه بندرعباس در حوزه‌های فرهنگ و آموزش، اجتماعی و رفاهی و تفریحی خلاصه می شود.

رئیس هئیت مدیره جامعه معلولان بندرعباس گفت: اهم فعالیتها در حوزه فرهنگی و آموزشی به تشویق و ترغیب افراد معلول برای ادامه تحصیل و ارتقای سطح تحصیلات سوق دارد.

این مسئول ادامه داد: حرفه‌آموزی و ارتقای این باور در فرد که او می‌تواند فردی مفید برای جامعه باشد و فراهم‌آوری شرایط استخدام معلولان براساس توانمندیها از دیگر امور و دستوالعمل‌های جامعه معلولان در بخش فرهنگی و آموزشی است.

استاد، با اشاره به قانون جذب سه درصد از نیروهای استخدامی ادارات از قشر معلولان، تصریح کرد: متاسفانه استخدام معلولان در ادارات و دستگاه‌های استان امری نادر و معدود است و در این راستا پیگیریها با همکاری بهزیستی برای اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها ادامه دارد.

بالغ بر 700 نفر معلول در جامعه معلولان بندرعباس عضو هستند.